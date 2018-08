ADHOC

Mi, 15.08.2018 14:45

Hamburg (pta007/15.08.2018/14:45) - Die Gesellschaft gibt bekannt, dass der am 26.06.2018 gemeldete Erwerb von 100% der Geschäftsanteile an der After Sports Healthcare, Inc. (d/b/a CannaSports) im Wege einer Sacheinlage aus dem genehmigten Kapital abgeschlossen ist. Die Erhöhung des Grundkapitals um 2.815.875,00 EUR auf nunmehr 9.073.375,00 EUR wurde mit gestrigem Datum in das Handelsregister eingetragen.

Die Gesamtzahl der Stimmrechte erhöht sich somit auf 9.073.375.

Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 11.04.2017 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 312.875,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2017/I).

