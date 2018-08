ADHOC

Fr, 10.08.2018 21:00

Heidelberger Beteiligungsholding AG: Halbjahresergebnis und NAV

Heidelberg (pta021/10.08.2018/21:00) - Der Vorstand der Heidelberger Beteiligungsholding AG (ISIN DE000A2NB502) mit Sitz in Heidelberg hat heute den Halbjahresabschluss (Einzelabschluss nach HGB) zum 30.06.2018 aufgestellt. Vorab wurde bereits ad hoc am 05.07.2018 das Ergebnis vor Steuern nach HGB für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 30.06.2018 in Höhe von rd. -1,2 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum rd. 0,9 Mio. Euro) veröffentlicht. Da die von der Hauptversammlung am 30.05.2018 beschlossene Kapitalherabsetzung bereits am 28.06.2018 im Handelsregister eingetragen wurde, wurden die entsprechenden Auswirkungen auf die Rechnungslegung bereits im Halbjahresabschluss berücksichtigt. Das Eigenkapital betrug zum 30.06.2018 rd. 21,9 Mio. Euro nach rd. 23,1 Mio. Euro zum 31.12.2017. Das Eigenkapital pro ausstehender Aktie betrug zum Stichtag 16,32 Euro.

Die Heidelberger Beteiligungsholding AG erstellt regelmäßig eine Vermögensaufstellung, in der auch der jeweilige Nettovermögenswert bzw. Net Asset Value (NAV) berechnet wird. Hierbei zeigt sich, dass die Werte Eigenkapital nach HGB und NAV seit Anfang 2017 deutlich divergieren. Dies ist verursacht durch die Wertsteigerungen bestehender Portfoliopositionen bei verhältnismäßig wenigen Gewinnrealisierungen. Die stillen Reserven sind deutlich gestiegen. Diese zeigen sich allerdings nicht im HGB-Eigenkapital, welches erst bei Gewinnrealisierungen steigt. Die Gesellschaft hat nun entschieden, den NAV im Rahmen der Finanzberichtserstattung halbjährlich im Jahresabschluss und im Halbjahresabschluss zu veröffentlichen. Am 30.06.2018 betrug der NAV je Aktie der Heidelberger Beteiligungsholding AG 27,75 Euro. Der NAV kann aufgrund von Schätzungen und Annahmen nur näherungsweise berechnet werden. Er unterliegt Schwankungen, unter anderem weil börsennotierte Wertpapiere mit ihrem Stichtagskurs bei der Ermittlung des NAV zum Stichtag bewertet werden.

Heidelberg, 10. August 2018

Heidelberger Beteiligungsholding AG

Der Vorstand

