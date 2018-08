Hitzefrei auf der Reiteralm

LEBEN

Fr, 10.08.2018 13:30

Schladming (pts014/10.08.2018/13:30) - Wem zwei Tage Abkühlung nicht gereicht haben, packt seine Wanderschuhe und macht mit der Familie einen Ausflug auf die Reiteralm in der Region Schladming Dachstein in Österreich. Nur wenige Kilometer von der Stadt Salzburg entfernt wartet ein herrliches Ausflugsgebiet mit zahlreichen Wanderwegen auf hitzegeplagte Gemüter. Rauf auf die Reiteralm geht's ganz einfach mit der 8er-Gondelbahn Preunegg Jet. Oben wartet ein atemberaubendes Bergpanorama und natürlich auch der ein oder andere Bergsee, unter anderem eines der beliebtesten Fotomotive der Steiermark, der Reiteralm Spiegelsee mit Dachsteinspiegelung.

Splish-Splash: Abkühlung für die ganze Familie

In der Stadt oder im Tal ist es in den letzten Tagen doch viel zu heiß. Abhilfe schafft ein Ausflug auf die Reiteralm. Nicht nur im Winter zum Skifahren ist es dort einzigartig, auch im Sommer verspricht die Reiteralm in der Region Schladming Dachstein tolle Erlebnisse und Freizeitaktivitäten. Wer träumt nicht davon bei über 30 Grad Celsius die Flucht in die kühlen Berge zu ergreifen und die Füße in einem der zahlreichen Bergseen der Reiteralm zu kühlen?

Tipps, die bestimmt für Abkühlung sorgen

Rauf auf die Reiteralm geht's ganz gemütlich mit der Seilbahn beziehungsweise mit der 8er Gondelbahn Preunegg Jet. Die Sportlichen können natürlich auch das Mountainbike nehmen. Oben angekommen, warten zahlreiche Erlebnisse darauf, entdeckt zu werden:

1. Der Sommer-Schnee-Spielplatz, natürlich mit echtem Schnee, damit man auch im Sommer einen Schneemann bauen kann

2. Die "Reiteralm Junior Trails", wo es rasant zugeht und die Kids ihre ersten Mountainbike-Erfahrungen sammeln können

3. Der Themenweg "Stille Wasser" zum Naturjuwel Untersee mit zahlreichen Schautafeln, Wasserspielplätzen, Schaukeln, Ruhebänken und einigen Aussichtspodesten

4. Der Klettersteig Franzi für die Sportler, die das Klettern lieben

5. Der Gratis-Photopoint für alle, die ihren Ausflug auf die Reiteralm festhalten möchten

Bei diesen zahlreichen Tipps rund um die Reiteralm ist bestimmt für jeden die perfekte Abkühlung dabei.

Öffnungszeiten Bergbahn Preunegg in Schladming

Wichtig für alle die Abkühlung auf der Reiteralm suchen sind die Öffnungszeiten der Bergbahn Preunegg Jet. Die 8er Gondelbahn ist vom 8. Juni und noch bis zum 30. September, jeden Dienstag, Freitag und Sonntag immer von 8.45 Uhr bis 17 Uhr bei jeder Witterung geöffnet. Nähere Infos zu den Preisen findet man unter: https://www.reiteralm.at/de/sommer/BergTal-Preunegg

Geheimtipp

Wenn man der städtischen Hitze länger entkommen möchte, gibt es in der Region rund um die Reiteralm zahlreiche Unterkünfte für einen entspannten Urlaub in den Bergen. Zusätzlicher Bonus ist die Sommercard Schladming Dachstein mit zahlreichen gratis Leistungen oder Vergünstigungen in der Region. Beispielsweise die Gratis Benützung der Bergbahn Preunegg Jet oder des Wanderbusses. Voraussetzung die Sommercard zu erhalten, ist die Übernachtung in einem der Sommercard Partnerbetriebe.

Auf den Spuren von Marcel Hirscher

Auf der Reiteralm in Ski amadé gibt es nicht nur jede Menge Sommerspaß beim Wandern oder Mountainbiken, sondern auch ein unglaubliches Skivergnügen. Im Winter besteht die Chance, den spitzen Skifahrer Marcel Hirscher persönlich zu treffen. Die Reiteralm ist nämlich das Lieblings Trainingsgebiet des Skistars. Im Sommer lassen sich die Trainingshänge des Ski-Profis mal ganz ohne Ski erkunden und zwar bei einer Wanderung.

Über Reiteralm Bergbahnen GmbH & Co.KG

Die Skiberge Reiteralm und Fageralm laden im Skiurlaub oder Winterurlaub zum ausgedehnten Skifahren und Snowboarden ein. Die Reiteralm sowie die Fageralm zählen zu den beliebtesten Skibergen in der Skiregion Schladming Dachstein in Ski amadé. Wer es in den Winterferien gemütlicher mag wird beim Winterwandern fündig. Im Sommerurlaub oder den Sommerferien geht es ebenfalls zum Wandern, Mountainbiken oder Klettern in die umliegende Bergwelt.

