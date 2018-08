LEBEN

Do, 02.08.2018 12:00

Baggern & Pritschen - Halb Wien spielt mit beim Beachvolleyball 2018

Wien (pts017/02.08.2018/12:00) - Die beliebte Insel mitten in Wien hat im Sommer so einiges zu bieten: Sportbegeisterte, Erholungssuchende und all jene, die abends Lust auf gute Musik und kühle Drinks haben, sind auf der Donauinsel in Wien bestens aufgehoben. Auch über Parkmöglichkeiten brauchen sich die Besucher keine Gedanken zu machen - perfekt gelegen bieten die APCOA-Parkplätze Donauinsel und Reichsbrücke die ideale Gelegenheit zum Kurzzeitparken sowie Langzeitparken. Wie man am besten zum APCOA-Parkplatz Donauinsel gelangt, findet man hier: https://goo.gl/maps/Bo5ECbaiqiv , der Parkplatz Reichsbrücke ist hier: https://goo.gl/maps/vFYY8u2f8pE2

Urlaubsfeeling an der Copa Cagrana: Kein Alltagsstress und keine Hektik - auch nicht bei der Parkplatzsuche

Handtücher, Sonnencreme, Kleidung zum Wechseln, Getränke, Snacks, Decken, Liegen und Luftmatten und das alles für die ganze Familie. Für einen herrlichen Tag an der Copa Cagrana auf der Donauinsel in Wien darf natürlich Nichts fehlen. Da kommt so einiges an Gepäck zusammen - praktisch also, mit dem Auto anzureisen, wäre da nicht die nervige Parkplatzsuche. APCOA, der größte Parkplatzbetreiber Österreichs, stellt mit dem Parkplatz Donauinsel an der Copa Cagrana sonnenhungrigen Wienern und Touristen 150 Parkplätze zur Verfügung. Die Parkanlage hat durchgehend geöffnet und bietet unterschiedlichste Bezahlmöglichkeiten und Vergünstigungen mit Partnerbetrieben http://www.apcoa.at/parken-in/wien/donauinsel.html . Somit wird bereits beim Ankommen an der Copa Cagrana das Urlaubsflair spürbar. Baden, sonnen, genüsslich speisen, Cocktails trinken, tanzen und feiern - einfach entspannen und einen erholsamen Tag in Wien verbringen.

Sommerhighlight: Beach-Volleyball-Major Series 2018

Vom 1. bis 5. August wird Wien wieder zur Metropole des Beach-Volleyball. 6 Tage lang wird die Beach-Volleyball-Major Series den Rahmen für eine tolle Veranstaltung mit Sport, Party und einer Jugend- und Freizeitmesse bilden. Das Veranstaltungsgelände liegt auch dieses Jahr zwischen Floridsdorfer Brücke und Brigittenauer Brücke.

APCOA-Parkplatz Donauinsel - die Vorteile liegen klar auf der Hand

- Durchgehend geöffnet - von Montag bis Sonntag

- 150 Stellplätze

- Verschiedenste Bezahlmöglichkeiten - mit Bargeld, Münzen oder Banknoten sowie mit allen gängigen Kreditkarten oder MAESTRO-Karten

- Partnerrabatte

- APCOA PARKING Center - Servicebereitschaft rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr

Der APCOA-Parkplatz Donauinsel Wien ist die perfekte Anlaufstelle für zahlreiche Aktivitäten auf der Donauinsel. Während des Donauinselfestes bietet APCOA PARKING Austria GmbH die Gelegenheit für unkomplizierte, stressfreie und spaßige Festivaltage bei der Anreise mit dem Auto.

APCOA-Parkplatz Reichsbrücke - die Vorteile liegen klar auf der Hand

- Durchgehend geöffnet - von Montag bis Sonntag

- 206 Stellplätze

- Verschiedenste Bezahlmöglichkeiten - mit Bargeld, Münzen oder Banknoten sowie mit allen gängigen Kreditkarten oder MAESTRO-Karten

- Buchen und Bezahlen per Handyparken-App

- APCOA PARKING Center - Servicebereitschaft rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr

An der Reichsbrücke Wien ist eine Anlegestelle der DDSG Schifffahrtsgesellschaft, wo Sie Tickets für eine Schifffahrt kaufen, zu- und aussteigen können. Ihr Fahrzeug parken Sie bequem vor Ort auf dem APCOA-Parkplatz Reichsbrücke Wien, direkt an der Anlegestelle. 200 PKW-Stellplätze sowie sechs Parkplätze speziell für Busse stehen auf dem Parkplatz Reichsbrücke zur Verfügung, die täglich und rund um die Uhr angefahren werden können. Verbunden ist das Parken hier mit günstigen Parkgebühren für Kurz- und Langzeitparker. Wer eine Schifffahrt im Voraus bei der DDSG bucht, kann im Zuge dessen hier auch gleich ein Parkticket zum günstigen 24-Stunden-Pauschalpreis kaufen.

Über APCOA PARKING Austria

APCOA PARKING Austria GmbH ist Österreichs größter Parkplatzbetreiber - zahlreiche Parkhäuser und Parkplätze in ganz Österreich stehen den Autofahrern zur Verfügung. Die APCOA-Gruppe ist in 13 europäischen Ländern aktiv. Die österreichische APCOA PARKING Austria GmbH hat ihren Sitz in Wien und bietet seinen Kunden Parkplätze auf 300 Standorten österreichweit an. Das Unternehmen steht für das Parken in Innenstädten, an Flughäfen, Messen, Hotels und Krankenhäusern in ganz Österreich.

