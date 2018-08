ADHOC

Haar (pta014/02.08.2018/11:15) - Seit 20 Jahren lenkt Alfred Schneider die Geschicke der Kölner Allerthal-Werke AG. In dieser Zeit formte er aus einer ehemaligen Brauerei und Gummifabrik mit einem Eigenkapital von Euro 0.5 Mio. eine mehr als Euro 20 Mio. schwere Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Nebenwerte. Die Gesellschaft zeichnet sich überdies durch eine seit Jahren kontinuierliche Gewinnentwicklung und aktionärsfreundliche Dividendenpolitik aus. Im Jahr 2018 gab es die 15. Ausschüttung in Folge, in Summe mehr als Euro 10 Mio.

Mit rechnerisch kaum mehr als Euro 1 Mio. im Jahr 1998 gestartet, kletterte das Eigenkapital per 31.12.2017 auf Euro 20.9 (17.4) Mio. - grob gerechnet mehr als eine Verzwanzigfachung, wobei in der Rechnung noch eine Kapitalerhöhung aus dem Jahr 2012 im Volumen von knapp Euro 1 Mio. zu berücksichtigen ist. Hinzuzurechnen sind des Weiteren die kumulierten Dividendenzahlungen von inzwischen mehr als Euro 10 Mio. Nach vielen Jahren der Dividendenlosigkeit konnten im Jahr 2004 die ersten Früchte der neuen Unternehmenspolitik in Form einer Wiederaufnahme der Dividendenzahlung geerntet werden. Seit dieser Zeit schüttet Allerthal als eine der wenigen Beteiligungsgesellschaften regelmäßig eine Dividende aus. Ohne diese Auszahlungen stünde das Eigenkapital heute eher bei Euro 30 Mio. - das entspricht einer Verdreißigfachung in nur 20 Jahren. Und selbst dies ist noch nicht die ganze Wahrheit, denn es blendet die vorhandenen stillen Reserven aus, die wegen der HGB-Bilanzierung erst beim Verkauf zu Tage treten. Wie Schneider in seiner HV-Präsentation ausführte, müssten gedanklich weitere Euro 5 Mio. hinzu addiert werden. Außerdem sind die Nachbesserungsrechte nicht berücksichtigt.

Vor den bisherigen Leistungen von Alfred Schneider sowie seiner rechten Hand Patric Moritz können wir nur den virtuellen Hut ziehen. Auch wenn Erträge der Vergangenheit keinerlei Gewähr dafür bieten, dass auch in Zukunft Geld verdient werden wird, so lässt sich doch darauf hoffen. Nebenwerteaffine Anleger mit Dividendenfokus, die auf die Expertise des Duos setzen, sind hier richtig aufgehoben.

Der ausführliche Bericht über die Allerthal-Werke AG mit dem Vorstandsinterview wird in der August-Ausgabe des Nebenwerte-Journal veröffentlicht: www.nebenwerte-journal.de. Der Abdruck ist unter Angabe der Quelle frei. Die Zahlen in Klammern geben die jeweiligen Vergleichswerte des Vorjahreszeitraums an.

