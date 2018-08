Fotograf aus Österreich gewinnt bei internationalem Wettbewerb

LEBEN

Do, 02.08.2018 08:45

© Klaus Rockenbauer



St. Pölten (pts010/02.08.2018/08:45) - In der Kategorie "Visionary Wind" konnte der Österreicher Klaus Rockenbauer beim internationalen Windkraft-Fotowettbewerb die Jury überzeugen. Bis zum 31. August 2018 kann man übrigens noch beim österreichweiten Windkraft-Fotowettbewerb teilnehmen und sein persönliches Windkraftfoto unter https://www.tagdeswindes.at/foto hochladen.

Siegerfoto stammt aus einem Windpark in Amerika

Klaus Rockenbauer fotografiert Windparks auf der ganzen Welt. Bei einer Reise in Amerika ist das Siegerfoto in Oklahoma entstanden. Aber auch beruflich ist Rockenbauer eng mit der Stromerzeugung aus Wind verbunden: "Ich interessiere mich für Windkraft, seitdem ich mein erstes Windrad gesehen habe, als Achtjähriger. Das war der Moment, als ich wusste, dass das meine Zukunft ist. Jetzt arbeite ich als Techniker bei Windkraftanlagen und das ist immer noch mein großes Interesse", so Rockenbauer.

Tolle Preise mit spannenden Windkraft-Fotos gewinnen

Egal ob Aufnahmen in Windparks, Bilder die die Kraft des Windes einfangen oder schöne Windkraft-Impressionen - alle Fotos sind willkommen. Eine unabhängige Jury, bestehend aus der Berufsvereinigung der bildenden Künstler Österreichs, Regionalmanagement Burgenland, dem Fotomagazin FOTOobjektiv und VÖAV, wird Anfang September die Siegerfotos auswählen und prämieren. Die Gewinner dürfen sich über drei KTM-E-Bikes, zur Verfügung gestellt von Wien Energie, freuen. In einer Spezialkategorie werden Bilder prämiert, die Tiere in der Umgebung von Windenergieanlangen zeigen. Lukas Pawek, Koordinator des Wettbewerbs, freut sich: "Jedes Windkraft-Foto kann mitmachen, aber besonders auf die Tierfotos bin ich gespannt, denn rund um die Windräder entstehen aufregende Lebensräume." In Kooperation mit Exklusiv-Partner "Wien Energie" und Medien-Partner "NÖN und BVZ". Alle Informationen und Teilnahmebedingungen unter https://www.tagdeswindes.at/foto

Bildtext: Ein Sturm erreicht den Balko-Windpark in Oklahoma kurz vor Sonnenuntergang.

Download in Druckqualität: https://globalwindday.org/wind-vision-photo-competition-winners

Copyright: Klaus Rockenbauer

