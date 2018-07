ADHOC

München (pta019/27.07.2018/12:30) - 27.07.2018 - Der Vorstand der Black Pearl Digital AG (ISIN: DE000A2BPK34) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, am 10. September 2018 eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen. Neben der Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2018) ist zentraler Tagesordnungspunkt die Beschlussfassung das Grundkapital im Rahmen einer ordentlichen Kapitalerhöhung unter Gewährung des Bezugsrechts an die Altaktionäre von gegenwärtig EUR 275.000,00 gegen Bareinlage um bis zu EUR 2.750.000,00 auf bis zu EUR 3.025.000,00 durch Ausgabe von bis zu 2.750.000 neuen, auf den Inhaber lautenden, nennwertlosen Stammaktien (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag des Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie zu erhöhen. Die neuen Aktien sind für die Zeit ab dem 1. Januar 2018 gewinnberechtigt.

Der Vorstand soll ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Maßgabe der zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Maßnahme durch den Vorstand dann vorherrschenden Marktverhältnissen den Bezugspreis und weitere Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzusetzen.

Im Falle der Zustimmung durch die Hauptversammlung zur Durchführung einer derartigen Maßnahme, soll der zu erwartende Mittelzufluss in den weiteren Ausbau des operativen Geschäfts der Black Pearl Digital AG fließen. Die entsprechende Einladung wird in Kürze im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Über die Black Pearl Digital AG

Die Black Pearl Digital AG ist eine Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft im Bereich wachstumsstarker Technologieunternehmen. Dabei fokussiert das Unternehmen auf die zukunftsträchtigen Bereiche "Digital Transformation", "Fintech" und "Digital Assets". Die Black Pearl Digital AG bietet neben einem breiten Spektrum an Beratungs- und IT-Dienstleistungen auch Finanzierungsberatung und Beteiligungsmöglichkeit in den genannten Bereichen an. Die Aktien der Black Pearl Digital AG notieren im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf.

Kontakt:

Black Pearl Digital AG

Investor Relations

Dessauerstr. 6

80992 München

Email: ir@blackpearl.digital

Internet: www.blackpearl.digital

