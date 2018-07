Pfälzer Genüsse und Gutscheine für die Elwedritschejagd

LEBEN

Fr, 27.07.2018 12:00

Neustadt an der Weinstraße (pts018/27.07.2018/12:00) - Noch ist es ein Geheimtipp. Noch. Denn wer einmal auf http://shop.neustadt.eu klickt, der kommt aus dem Staunen nicht mehr raus und wird seine Entdeckungen nicht lange für sich behalten.

Etliches, das hier angeboten wird, das gibt es tatsächlich nur hier und nirgendwo sonst auf diesem Planeten. Zum Beispiel Gutscheine für eine Elwedritschejagd. Elwedritsche sind sagenumwobene Lebewesen, die es nur in der Pfalz gibt. Sie sind so populär, dass der Neustadter Bildhauer Gernot Rumpf für sie auf dem Marstallplatz einen Brunnen entworfen hat, der diese pfiffigen Tierchen in ihrer ganzen Vielfalt präsentiert. Passend dazu gibt es im Shop Elwedritsche-Plüschfiguren (weiblich).

Zu den exklusiven Offerten zählen auch die Eintrittskarten zur Wahl und Krönung der Deutschen wie der Pfälzischen Weinkönigin. Ereignisse, die auch vom Fernsehen live übertragen werden.

Eine weitere Besonderheit des Shops sind die Culinary-Heritage-Spezialitäten aus der Pfalz. Die Pfalz ist die erste Region im Süden Deutschlands, die sich dem Netzwerk aus 45 europäischen Regionen angeschlossen hat. Die Neustadter Tourist, Kongress und Saalbau GmbH hat dazu jetzt eine sehr lesenswerte Broschüre herausgegeben mit allen Adressen und Kurzporträts der derzeit 30 Pfälzer Betriebe, die die Aufnahme-Kriterien erfüllt haben.

Die Broschüre verleitet dazu, gleich die Orte der beschriebenen Köstlichkeiten aufzusuchen. Zum Beispiel die Confiserie Michel in Neustadts Kellereistr. 13. Konditor Jochen Müller und seine Frau Petra haben sich auf ebenso süße wie außergewöhnliche Genießer-Produkte spezialisiert. Nur hier gibt es die "Woibergschnecke", die "Pfälzer Sandsteine", "Keschde"-Pralinen, das Mandelgebäck "Mándali" - und in der eigenen Tonform gebackene "Elwedritsche".

Ebenfalls in dieser Broschüre findet sich das "Domizil Pfälzer Humors und weinfroher Gastlichkeit", die Eselsburg im Neustadter Weindorf Mußbach. Und auch etwas, was man in der Pfalz gar nicht vermutet: einen Tee-Gärtner. In der Ortschaft Ruppertsberg gibt es so einen. Hier baut der gebürtige Rheinländer Christian Weiß zusammen mit seiner Frau Jessica Schönfeld bereits in der dritten Saison Teekräuter wie Zitronenverbene, Minze oder Zitronengras an. Diese und die weiteren 27 Betriebe garantieren für alle Besucher kulinarische Erlebniswelten vom Feinsten.

Zurück zum Shop. Unter dem Button "Wein & Co" öffnet sich eine wunderbare Auswahl vieler Spitzentropfen aus der Pfalz. Unter "Souvenirs" fantasievolle Geschenkideen für alle Neustadt-Besucher. Und wer auf den Button "Führungen" klickt, der kann für sich und seine Mitreisenden die Genuss- und Weinregion Neustadt a.d.W. auf spannenden, erlebnisreichen Touren entdecken. Historische Stadtführungen zählen dazu. Aber eben auch die überraschungsreiche Jagd auf die Pfälzer Fabelwesen. Gut verschenken lassen sich diese "Führungen"-Gutscheine natürlich auch.

Und on Top bietet der Neustadt-Shop auch etliches gratis: Info-Broschüren, Info-Magazine, Flyer u.v.m. Eben alles, was man/frau braucht, um aber auch rein gar nichts in dieser so außergewöhnlichen Stadt des Weines, des Genusses und seiner einzigartigen Geschichte (Wiege der deutschen Demokratie und Geburtsort der schwarz-rot-goldenen Fahne in der noch heute gebräuchlichen Farbanordnung) zu verpassen.

Weiterer Neustadt-Tipp: Alle Termine und Informationen zum Weinlesefest und w.i.n.e.FESTival 2018 inkl. den Infos zur Wahl der Deutschen und der Pfälzischen Weinkönigin finden sich auf https://www.neustadt.eu/winefestival und https://www.neustadt.eu/weinlesefest .

