SpVgg Greuther Fürth zu Gast im Höflehner

Fr, 20.07.2018 14:00

Ankunft des Teams im Hotel Höflehner [ Fotos ]



Haus im Ennstal (pts013/20.07.2018/14:00) - Das 4 Sterne Superior Natur und Wellnesshotel Höflehner darf auch in diesem Jahr wieder eine deutsche Profi-Fußballmannschaft willkommen heißen: Vom 15. bis einschließlich 22. Juli wird sich die SVgg Greuther Fürth aus der 2. Bundesliga dort in einem Trainingslager auf die neue Saison vorbereiten.

Das Hotel Höflehner liegt auf 1.117 Metern Höhe ganz in der Nähe von Schladming (Steiermark) und bietet ein beeindruckendes Gebirgspanorama mit Blick auf den Dachstein. Im vergangenen Jahr war der SV Darmstadt 98 zu Gast. Fußball-Trainingsplätze sind in unmittelbarer Nähe im Ennstal gelegen. In der Ennsboden Arena soll am 20. Juli (18 Uhr) ein Testspiel gegen den österreichischen Zweitligisten FC Liefering stattfinden. Die Region bietet aber auch zahlreiche Aktivitäten abseits des Fußballplatzes wie Mountainbiken oder Klettern, auch Teambuilding-Maßnahmen beim Rafting oder Canyoning sind möglich.

Das Höflehner ist ein Hotel der Top-Kategorie mit zahlreichen Wellnessangeboten und Trainingsmöglichkeiten: Ausgezeichnet als "Wanderhotel best alpine" sowie mit dem "Relax Guide Spa Award 2018" verfügt die Anlage über einen Premium Alpin Spa Bereich mit 25-Meter-Olympia-Schwimmbecken und Saunalandschaft. Außerdem gibt es einen großen Fitnessbereich sowie ein eigenes Yogahaus mit Fitnessterrasse. Das 4 Sterne Superior Hotel ist ein familiengeführter Betrieb, der für eine echte Wohlfühl-Atmosphäre steht. Die Hotelküche ist ebenfalls ein Highlight - sie setzt voll und ganz auf die Philosophie des Hotels "Natur und Natürlichkeit" und bietet kreativ zubereitete Spezialitäten aus der Region an.

Weitere Informationen rund am das Hotel Höflehner finden Sie auf der Homepage, gerne dürfen Sie auch auf das Hotel verlinken: https://www.hoeflehner.com

Downloads von Pressefotos, Logos etc. sind hier möglich:

https://www.hoeflehner.com/Kontakt-Infos/Kontaktieren-Sie-uns/Presse-Downloads

360-Grad-Panorama des Hotels:

https://www.hoeflehner.com/Preise-Angebote/Hotel-Informationen/360-Panorama

