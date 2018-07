LEBEN

Private Selection Hotels: Über den Dingen! Traumhaft anders

Jenesien/Bozen/Linguaglossa (pts021/19.07.2018/14:00) - Die zwei neuesten Mitgliedhotels der Private Selection Hotels - dem Gütesiegel für knapp 60 privat geführte Erstklass- und Luxushotels mit dem ganz besonderen Charme in Europa - befinden sich beide in Italien - und doch trennen sie 1'490 km. Beide werden von ihren Besitzern liebevoll und persönlich geführt und stehen dank ihrer erhabenen Lage im wahrsten Sinne "über den Dingen".

Das Nördlichste der Private Selection Hotels in Italien heisst Hotel Belvedere und liegt auf 1'100m Höhe am sonnigen Südhang des Tschögglbergs in Jenesien. In der Ruhe der Natur scheint das Leben fern - doch in Wirklichkeit ist es greifbar nah, denn in nur 8 Minuten erreicht der unternehmungslustige Ruhesuchende Bozens Shoppingmeile. Mancher Gast des 4* Superior-Hotels, der seine freien Tage im Wander- und Bike-Mekka aktiv in der Natur verbringen wollte, kann sich fast nicht von der herrlichen Parkanlage mit dem schönsten Infinity-Pool Südtirols losreissen!

Das Südlichste der Mitgliedhotels in Italien heisst Villa Neri und ruht auf 550m Höhe am Nordosthang des Ätna in Linguaglossa an der Ostküste Siziliens. Nirgendwo sonst sind alle 4 Elemente - Feuer, Wasser, Luft und Erde - so gegenwärtig wie hier. Und nirgends ist Ewigkeit - der Ursprung der nahe gelegenen griechischen Stadt Taormina liegt viele Jahrhunderte vor Christi Geburt - und Vergänglichkeit authentischer erfahrbar. Der Spa des 5* Boutique-Hotels mit nur 24 Zimmern öffnet den Blick auf die Bucht von Taormina - willkommene Erholung nach erlebnisreichen Touren durch historische Stätten und vulkanische Landschaften. Für die Weinliebhaber hat der Sommelier der Villa Neri die besten Weine von über 80 heimischen Produzenten ausgesucht.

Aktive Erholung in der Südtiroler Natur oder eine Entdeckungsreise an die Ostküste Siziliens - die Ferienberaterinnen der Private Selection Hotels offerieren gerne für beide "Familienzugänge" attraktive Willkommens-Pauschalen: http://www.privateselection.ch - info@privateselection.ch -

