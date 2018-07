LEBEN

Mi, 11.07.2018 08:00

Krebs im Hals-, Nasen-, Ohrenbereich: Kostenloser Vortrag von Leben-mit-Krebs am 27. Juli in Wien

Wien (pts005/11.07.2018/08:00) - Anlässlich des World Head & Neck Cancer Day (Welttag des Kopf- und Halskrebses) lädt die Initiative Leben-mit-Krebs Betroffene, Angehörige und Interessierte am Freitag, 27. Juli 2018, 16.30 Uhr zu einem informativen und kostenlosen Vortrag im Hotel & Palais Strudlhof (Strudlhofgasse 10, 1090 Wien) ein.

Höhere Heilungschancen, längeres Überleben, bessere Lebensqualität

Namhafte ExpertInnen berichten über Vorsorge, Prävention und neue Behandlungsmethoden bei Krebserkrankungen im Hals-Nasen-Ohrenbereich. Es werden die wichtigsten Risikofaktoren für die Entstehung von Tumoren der Kopf-Hals-Region besprochen: Nikotin, Alkohol und HPV-Infektion. Außerdem berichten die Vortragenden, welche Entwicklungen es in der operativen Behandlung gibt und erläutern den Stellenwert der Immuntherapie. Denn aufgrund neuer immunbiologischer Therapien wurden in den letzten Jahren in der Krebstherapie bedeutende Fortschritte erzielt. Anschließend stehen die ExpertInnen auch für Fragen zur Verfügung.

Vortrag: "Krebs im Hals-, Nasen-, Ohrenbereich"

Wann? Freitag, 27. Juli 2018, 16.30 Uhr

Wo? Hotel & Palais Strudlhof, Strudlhofgasse 10, 1090 Wien

Der Eintritt ist frei!

Anmeldung erbeten per E-Mail an markus.mittlboeck@melcom.at oder telefonisch unter 0664/105 52 37

Weitere Informationen unter http://www.leben-mit-krebs.at

(Ende)