LEBEN

Do, 28.06.2018 16:20

Ein zweifaches Hoch auf das Velo - Im GSTAAD PALACE

Gstaad (pts039/28.06.2018/16:20) - Das Gstaad Palace feiert den Start in die Rad-Saison mit zwei Neuigkeiten: Zum einen hat sich die Legende unter den Schweizer Fünfstern-Hotels neu als Bikehotel klassifizieren lassen. Das Haus ist der ideale Ausgangspunkt für Strassen- und Mountainbiker und deren Entdeckungsfahrten durch das liebliche Saanenland und über unzählige Pässe in nächster Umgebung. Zum anderen öffnen sich die Pforten im Palace für alle, die einmal Königin oder König sein wollen - oder besser BERGKÖNIG: Denn im Rahmen des gleichnamigen Schweizer Festivals für Vintage-Velos vom 25. und 26. August 2018 punkten alle, die sich ein königliches Weekend im weissen Märchenschloss gönnen.

"Wer radelt, hat mehr vom Leben", heisst es unter Velo-Freunden. Ein Credo, das diesen Sommer im Gstaad Palace eine neue Bedeutung erlangt: Wer mit dem Zweirad vorfährt, findet im von hotelleriesuisse jüngst als Bikehotel klassifizierten Haus erstklassigen Service vor. So gibt die Palace-Familie nicht nur laufend Tipps und Tour-Empfehlungen, um mit dem Velo die schönsten Ecken dieser Bike-Region par excellence zu erkunden, sondern stattet Radsportler, Mountainbiker und E-Bike-Fahrer gleich auch noch mit dem nötigen Equipment und Werkzeug aus. Wer kein eigenes Zweirad dabei hat, der schwingt sich auf eines der vier E-Bikes des Berner Veloherstellers "Thömus", die das Palace seinen Gästen leihweise zur Verfügung stellt. Nur zwei weitere Fünf-Sterne-Hotels in hiesigen Landen sind als Bikehotel offiziell anerkannt, wobei das Gstaad Palace das einzige im Saanenland ist, das sich dieser Prüfung von hotelleriesuisse unterzogen hat. "Im Sommer ist Gstaad ein wahres Bike-Paradies: Sanfte Strecken für Geniesser, steile Rampen und Pässe für Ambitiöse und coole Abfahrten für Mutige liefern den richtigen Mix. Die Aussicht auf eine wohltuende Spa-Behandlung nach der Tour und auf ein köstliches Mahl sind geradezu ein Steilpass für alle, die dem Trend der Slow-Mobility auf der Spur sind", so Andrea Scherz, General Manager und Besitzer des Gstaad Palace.

Einmal Königin oder König der Berge sein: BERGKÖNIG Gstaad

Wenn sich am letzten Augustwochenende leidenschaftliche Radfahrerinnen und -fahrer, Vintage-Fans sowie Radsportlegenden ein Stelldichein in Gstaad geben und ihre heiss geliebten Zweiradgefährten aus historischem Stahl, Woll-Trikots sowie Lederschuhe ausführen, dann heisst es wieder: "Er lebe hoch, der BERGKÖNIG Gstaad!" Nach der erfolgreichen ersten Edition 2017 findet das einzigartige Radsport-Erlebnis vom 25. bis 26. August 2018 erneut statt. Und BERGKÖNIGe, die residieren bekanntlich auch königlich: Das Gstaad Palace hat dafür eigens ein Paket geschnürt.

Ein Höhepunkt des Radfests ist der kurze Sprint von der Gstaader Fussgängerzone zum legendären Gstaad Palace am Oberbort, wo am Vorabend des Rennens alle Teilnehmenden zum Begrüssungs-Aperitif willkommen sind. Wen es nach einer sportlichen Herausforderung dürstet, wählt am nächsten Tag die grosse Runde: 103 Kilometer auf anspruchsvollen schmalen Bergstrassen stehen auf dem Rennprogramm. Besitzerinnen und Besitzer von weniger robusten Drahteseln hingegen fahren auf der "Pedaleur de Charme"-Strecke besonders gediegen. Und wer lieber Passivsport betreibt, dem seien 25 aussergewöhnliche Fahrräder, die im Rahmen der Ausstellung und des Concours "Le Vélo" vom 25. bis 26. August 2018 im Gstaad Palace gezeigt werden, ans Herz gelegt. "Das BERGKÖNIG-Festival ist weit mehr als ein Rennen: Es bietet allen Oldtimer-Liebhaberinnen und -Liebhabern die Gelegenheit, sich zu treffen, zu messen und - in einem einzigartigen Bergpanorama - unvergessliche Momente gemeinsam zu verbringen", hält Andrea Scherz fest - seines Zeichens ebenfalls leidenschaftlicher E-Biker.

Informationen zu den Teilnahmebedingungen und zur Anmeldung:

http://www.bergkoenig-gstaad.com

BILDER ZUM DOWNLOAD: http://bit.ly/gstaad-palace-bikehotel-bergkoenig

MEDIENKONTAKT: Gstaad Palace, Anja Ullmann, +41 (0)33 748 54 01, pr@palace.ch

BERGKÖNIG-Package: "Be the King of the Mountain"

Leidenschaftliche Radfahrerinnen und -fahrer mit einem alten Rennrad sollten den BERGKÖNIG Gstaad nicht verpassen: Das einzigartige Festival für Vintage-Velos findet am 25. und 26. August 2018 statt. Partner seit der ersten Stunde ist das Gstaad Palace: Am Vorabend des Rennens lädt die "Grande Dame" alle Teilnehmenden zu einem Aperitif ein. Im speziell aufgelegten "BERGKÖNIG"-Package für zwei Personen inklusive Halbpension und Nutzung des Palace Spa sind ab 2'022 Schweizer Franken zwei Übernachtungen, die Teilnahme am Rennen sowie am "Concours d'Elégance", eine 50-minütige Aroma-Relax-Massage und ein Willkommensgeschenk inbegriffen. Das Angebot ist gültig vom 24. bis zum 26. August 2018 für Buchungen bis zum 15. Juli 2018 (nicht kumulier- oder kombinierbar).

Buchbar unter: https://www.palace.ch/angebote/sport

Über das Gstaad Palace

Das luxuriöse Fünf-Sterne-Superior-Hotel Gstaad Palace, das im Dezember 1913 erstmals seine Türen öffnete, befindet sich seit drei Generationen im Besitz der Familie Scherz und gehört damit zu den letzten familiengeführten Häusern Europas, wo Persönlichkeiten eine Gastgeberkultur erster Klasse leben. Die 90 Zimmer und Suiten des Saisonhotels mit aussergewöhnlichem Panorama auf das Berner Oberland vereinen gekonnt zeitgenössischen Glamour mit alpiner Behaglichkeit. In fünf Restaurants kredenzt das Wahrzeichen Gstaads schweizerische, italienische und internationale Spezialitäten sowie eine mit 15 Gault-Millau-Punkten ausgezeichnete Gourmetküche. Der hoteleigene Nachtclub GreenGo ist bekannt für legendäre Partys und sein illustres Publikum. Im Palace Spa werden auf 1800 Quadratmetern die Sinne der Gäste verwöhnt. Im Sommer stehen ein Olympisches Aussenschwimmbad und vier Tennisplätze zur Verfügung. Mit der Walig Hütte, einer Alp aus dem Jahre 1783 auf 1700 Metern über Meer, verfügt das Gstaad Palace über ein einzigartiges Refugium, wo Gäste den wahren Luxus des Saanenlands, die Ruhe, Beschaulichkeit und Authentizität, hautnah erleben können. Familie Scherz begrüsst ihre Gäste im Sommer vom 23. Juni 2018 bis 9. September 2018 und im Winter vom 21. Dezember 2018 bis 10. März 2019.

(Ende)