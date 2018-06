ADHOC

Do, 28.06.2018 13:19

Softline AG: Softline AG Hauptversammlung - Aktionäre stimmen bei der Hauptversammlung allen Tagesordnungspunkten zu

Leipzig (pta028/28.06.2018/13:19) - Die Softline AG (DE000A2DAN10, SFD1), Muttergesellschaft einer international tätigen IT-Beratungsgruppe mit Fokus auf Software Asset Management (SAM), Informations- und IT-Sicherheit, Virtualisierung und Infrastruktur Management, hat heute in Leipzig ihre ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2017 abgehalten. Dabei wurden alle Tagesordnungspunkte mit hohen Zustimmungsraten für die Vorschläge der Verwaltung angenommen. Die auf der Hauptversammlung anwesenden Aktionäre repräsentierten dabei circa 76,02 Prozent des gezeichneten Grundkapitals.

Unter die Beschlussvorschläge der Verwaltung fielen die Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrats sowie die Wahl des Abschlussprüfers. Des Weiteren stimmten die anwesenden Aktionäre für die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2011/I mit einhergehender Satzungsänderung.

Martin Schaletzky, CEO der Softline AG, zeigt sich mit dem Verlauf der Veranstaltung und den Ergebnissen zufrieden: "Der persönliche und konstruktive Austausch mit unseren Aktionären und Gästen ist uns sehr wichtig. Wir freuen uns über das Abstimmungsergebnis und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen bei allen Aktionären unserer Gesellschaft, die zu der positiven Unternehmensentwicklung beigetragen haben. Durch die Fokussierung auf unser Kernportfolio und dem Ausbau unserer Geschäftsaktivitäten konnten wir auch 2017 unseren Wachstumskurs fortsetzen. Gut gefüllte Auftragsbücher, zunehmende Internationalisierung mit neuen, strategischen Partnerschaften und ein vielversprechendes Marktumfeld signalisieren auch für die Zukunft sehr gute Geschäftsaussichten für die Softline AG."

Die Pressemitteilung und weitere Informationen zur ordentlichen Hauptversammlung 2018 der Softline AG können auf der Internetseite des Unternehmens im Bereich Investor Relations unter https://www.softline-group.com/ir abgerufen werden.

Über die Softline Gruppe

Die Softline Gruppe ist ein 1983 gegründetes, nachhaltig wachsendes IT-Beratungsunternehmen, das sich zu einem anerkannten europäischen Dienstleister im Markt der Informations- und Kommunikationstechnologie entwickelt hat. Die Softline AG fungiert als Mutterunternehmen der Gruppe und ist für die Koordination der internationalen Gesellschaften in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Frankreich und Großbritannien verantwortlich. Seit der Neuausrichtung im Jahr 2010 fokussiert sich die Aktiengesellschaft auf den Ausbau des IT-Consulting- und Service-Geschäfts der Softline Gruppe, schwerpunktmäßig in den Bereichen Software Asset Management (SAM), IT-Sicherheit, Virtualisierung und Infrastruktur Management, mit dem Ziel, Compliance, Kontrolle und Kosteneinsparungen für ihre Kunden zu generieren.

Zum Konzern gehören die deutschen Tochterunternehmen Softline Solutions GmbH, welche mit einem Büro in Österreich vertreten ist, sowie die Softline Services GmbH und XPERTLINK GmbH. Innerhalb Europas ist der Konzern über die Tochtergesellschaften Softline Solutions B.V. in den Niederlanden und in Dänemark vertreten sowie in Belgien mit der Softline Solutions N.V.; darüber hinaus in Frankreich durch die Softline Solutions France und in Großbritannien durch die Softline Solutions UK. Weitere Informationen zur Softline Gruppe finden Sie unter https://www.softline-group.com.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations: Christian Hillermann, Hillermann Consulting

E-Mail: investors@softline-group.com

Tel.: +49 40 3202791-0

Marketing & PR: Vanessa Zeh, Marketing & Communications

E-Mail: presse@softline-group.com

Tel.: +49 341 24051-0

