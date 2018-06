ADHOC

POLYTEC HOLDING AG: Veränderung im Vorstand

Der Aufsichtsrat der POLYTEC Holding AG hat in seiner heutigen Sitzung Beschlüsse zu Veränderungen im Vorstand gefasst:

Unternehmensgründer und CEO Friedrich Huemer (60) wird nach 32 Jahren höchst erfolgreicher Konzernführung seinen zum Jahresende auslaufenden Vorstandsvertrag nicht weiter verlängern und per 31.12.2018 aus dem Vorstand ausscheiden. Er wird dem Unternehmen danach weiter in beratender Funktion zur Verfügung stehen. Friedrich Huemer hat das Unternehmen mit einer konsequenten Buy & Build-Strategie in kürzester Zeit von der Unternehmensgründung zu einem namhaften Automobilzulieferkonzern aufgebaut. Mit beeindruckender Konsequenz führte er den Konzern durch die Finanzkrise 2008/2009 und in weniger als zwei Jahren wieder auf Erfolgskurs. Friedrich Huemer übergibt ein Unternehmen mit hoher Finanzkraft und sehr guter Marktposition. Er blickt auf eine beeindruckende Unternehmergeschichte zurück.

Mit Markus Huemer (37) übernimmt sein Sohn die Konzernführung als CEO per 1.1.2019. Als Absolvent der HTL Wels für chemische Betriebstechnik, mit einem Abschluss für Produktion und Management an der Fachhochschule Steyr und einem MBA für Finanzmanagement an der Johannes Kepler Universität Linz verfügt er über eine umfassende, fachbereichsübergreifende Ausbildung. Seit 13 Jahren hat er in diversen Funktionen am Erfolg der POLYTEC mitgewirkt. Seit 2014 ist er als COO und stellvertretender Vorstandsvorsitzender Mitglied des Konzernvorstands. Markus Huemer hat bereits zahlreiche Weichen für die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens gestellt, um die Chancen eines dynamischen Marktumfelds zu nutzen.

Der Vorstandsvertrag von Alice Godderidge (45), CSO des Konzernvorstands, läuft ebenfalls per Jahresende aus. Alice Godderidge, Vorstand und Aufsichtsrat haben einvernehmlich beschlossen, den Vertrag nicht zu verlängern. Sie hat 15 Jahre in zahlreichen Funktionen wesentlich zum Erfolg von POLYTEC beigetragen und das Unternehmen mitgestaltet. Sie sieht nach erfolgreicher, gemeinsamer Zusammenarbeit neuen Aufgaben entgegen.

Als CSO tritt Peter Bernscher (50) per 1.8.2018 in den Vorstand ein. Als Geschäftsführer verantwortete er Gesellschaften und Teilbereiche der voestalpine AG. Zuletzt führte er als Vorstandsmitglied der voestalpine Metal Forming die Bereiche Vertrieb, Marketing und Beschaffung sowie die Business Unit Automotive Components. Nach seiner Funktion als CEO bei British Steel Ltd. in Großbritannien wird Peter Bernscher seine umfangreichen Automotive-Marktkenntnisse sowie Erfahrung in einem Großkonzern bei POLYTEC einbringen.

Heiko Gabbert (50) folgt per 1.1.2019 Markus Huemer als COO nach. Er leitet aktuell als Geschäftsführer den Spritzgussbereich der POLYTEC Gruppe mit rund EUR 280 Mio. Umsatz und ca. 1.600 Mitarbeitern. Als Diplomingenieur für Chemiewesen und Kunststofftechnologie ist er ausgebildeter Techniker. In Projektleitungs- und Führungsfunktionen im Entwicklungsbereich bei Konzernen wie Faurecia und Volkswagen gewann er umfangreiche Management- und Automotive-Erfahrung. Heiko Gabbert ist seit 15 Jahren in diversen Funktionen bei POLYTEC tätig. Er verfügt somit über umfangreiche Markt- und Kundenerfahrung sowie eingehende Kenntnis des Konzerns.

Unverändert seit 2011 bleibt Peter Haidenek (53) CFO der POLYTEC.

