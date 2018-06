Hölzer Vizepräsident beim Arbeitgeberverband Pflege

LEBEN

Di, 26.06.2018 17:15

Berlin (pts026/26.06.2018/17:15) - Der Arbeitgeberverband Pflege (AGVP) hat auf seiner Mitgliederversammlung am heutigen Dienstag in Berlin Axel Hölzer (55) zum Vizepräsidenten gewählt. Damit ist die vierköpfige Führungsriege des Verbandes wieder komplett.

Präsident ist seit Gründung des AGVP vor nunmehr neun Jahren Thomas Greiner. Weitere Vizepräsidenten seit ebenfalls neun Jahren sind Jörg Braesecke (Kursana/Dussmann-Gruppe) und Friedhelm Fiedler (Pro Seniore/Victors-Gruppe). Axel Hölzer ist in der Altenpflege-Branche bestens bekannt und vernetzt. Der Diplom-Kaufmann leitete unter anderem etliche Jahre die Geschicke der Marseille Kliniken AG mit Sitz in Hamburg und die Cura-Maternus-Gruppe mit Sitz in Berlin.

2015 hat Hölzer die Dorea-Gruppe mit anderen Gesellschaftern gegründet. Dorea hat seitdem ein rasantes Wachstum hingelegt und zeichnet heute für 47 stationäre Senioreneinrichtungen und fünf ambulante Pflegedienste verantwortlich. Bei Dorea betreuen und pflegen über 3.300 Mitarbeiter 5.000 Senioren und psychisch Erkrankte. Der Umsatz von Dorea lag 2017 bei 137 Millionen Euro. Axel Hölzer zu seiner künftigen Mitarbeit beim Arbeitgeberverband Pflege: "Ich freue mich, die für unsere Branche so entscheidende Arbeit des Arbeitgeberverbands Pflege in den Themenfeldern zukunftsfähiger Vergütungssysteme und der Refinanzierung einer qualitativ hochwertigen Pflege mit ausreichendem Personal für Pflege und Betreuung unterstützen zu können."

AGVP-Präsident Thomas Greiner zeigt sich erfreut, dass es nicht nur gelungen ist, aktuell weitere namhafte Mitglieder für den Arbeitgeberverband Pflege zu gewinnen: "Mit Axel Hölzer haben wir einen langjährigen exzellenten Kenner der Pflegebranche für uns gewonnen, der uns im Gespräch mit der Öffentlichkeit und der Politik weiter stärken wird."

