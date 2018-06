ADHOC

Fr, 22.06.2018 20:45

Krypto AG: Die Krypto prüft den Einstieg bei der Schnigge Wertpapierhandelsbank SE

Berlin (pta030/22.06.2018/20:45) - 22. Juni 2018: Die Krypto AG (WKN: A0SLML, ISIN: DE000A0SLML9) mit Sitz in Berlin beabsichtigt den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE. Der Einstieg steht unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Vertragsabschlusses und der Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörden. Der Ausgang des Verfahrens ist noch offen.

Investor Relations Kontakt: Herr Tobias Schröder; Krypto AG; Telefon: +49 30 844 357 60

Medienvertretung: Herr Knut Engelmann; CNC - Communications & Network Consulting AG; Telefon: +49 69 506 037 570

Über die Krypto AG:

Die Krypto AG vereint innovative Blockchain Technologien und zeitgemäße Investitionen in Crypto Währungen/Plattformen. Ziel ist die Gründung oder Beteiligung von und an 1-3 Unternehmen pro Jahr. Mit der KryptoEducation KE GmbH bieten wir ein umfassendes Beratungs- und Bildungsangebot rund um die Welt der Krypto Währungen. Mit der Krypto Management Consulting KMC GmbH arbeiten wir an neuen Investment Strategien für private und institutionelle Anleger, um Crypto Währungen als neue Asset-Klasse zugänglich zu machen.

