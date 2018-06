ADHOC

Di, 19.06.2018 18:00

Hochdorf (pta036/19.06.2018/18:00) - Die HOCHDORF-Gruppe trennt sich von der HOCHDORF Baltic Milk UAB. Das Milchproteinwerk in Medeikiai (Litauen) wird von einer Investorengruppe übernommen. Der Verkauf erfolgt rückwirkend per Ende Mai.

Das Milchwerk der HOCHDORF Baltic Milk UAB in Medeikiai war das erste Milchwerk der HOCHDORF-Gruppe in der Europäischen Union. Das Werk wurde ab 1.1.2010 schrittweise übernommen. Mit der Mehrheitsbeteiligung an der Uckermärker Milch GmbH in Prenzlau (Deutschland) per Ende 2014 beteiligte sich HOCHDORF an einem zweiten Milchverarbeitungswerk im EU-Raum, welches technologisch und volumenmässig auf einem wesentlich höheren Niveau steht.

Verkauf an Investorengruppe

Die aktuell tiefen Proteinpreise am internationalen Markt bei gleichzeitig agrarpolitisch begründeten hohen Milchpreisen in Litauen führten dazu, dass HOCHDORF das Werk einer eingehenden Überprüfung unterzog. Begründet wurde der Kauf des Werkes im Jahre 2010 mit der Schaffung eines Produktionsstandortes im EU-Raum sowie Synergien im Bereich Milchproteine. Aufgrund der Entwicklung der HOCHDORF-Gruppe in den letzten Jahren mit verschiedenen weiteren Akquisitionen und Beteiligungen im EU-Raum wird der strategische Nutzen des Werks heute deutlich tiefer eingeschätzt.

Mit dem heutigen Verkauf des Werks an eine litauische Investorengruppe trennt sich die HOCHDORF Holding AG nun von der HOCHDORF Baltic Milk UAB. Der Verkauf erfolgt rückwirkend per Ende Mai 2018 und ist eine erste Massnahme zur Reorganisation und Stärkung des Bereichs Dairy Ingredients. Die laufende Rechnung wird mit dieser Transaktion auf Stufe EBIT im Umfang von rund CHF 3.2 Mio. belastet und auf Stufe Reingewinn mit Total rund CHF 6.2 Mio.

Über den Kaufpreis haben die Vertragspartner Stillschweigen vereinbart.

(Ende)