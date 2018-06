Greenstorm stellt Mannschaft für eRUSH

LEBEN

Söll/München (pts007/18.06.2018/07:55) - Von München zum Tegernsee, über den Achensee auf die Königsleitenspitze im Zillertal. Das wird die Challenge des Jahres für fahrtechnisch versierte und gut trainierte E-Moutainbiker. Greenstorm stellt dafür ein Team von drei Profisportlern sowie einem Freizeitsportler.

Es wird ausdrücklich kein Rennen, sondern ein Teambewerb, an dem für Greenstorm ein clever zusammengesetztes Team teilnehmen wird. Denn bei eRUSH spielt neben Muskelkraft, Wille und Teamgeist auch die richtige Strategie eine große Rolle. Nur wer eine gute Balance findet, hat bis zum Ziel auf 1.600 Metern Seehöhe genügend Saft.

Alle Superbotschafter in einem Team

Greenstorm bringt dafür ein starkes Team an den Start: Der ehemalige Rennrodler Markus Prock und David Gleirscher, der in Pyeongchang Olympiagold im Einsitzer geholt hat, werden ihre mentale Stärke als Einzelkämpfer einbringen. Um den Teamgeist wird sich wahrscheinlich Doppelsitzer-Rennrodler Tobias Schiegl kümmern. Seine Kenntnisse in wirtschaftlich-strategischer Planung wird Christian Allinger, als einziger Hobbysportler, einbringen. Doch auch er wird kräftig in die Pedale treten müssen. Denn wer glaubt, dass E-Biking nichts für "echte" Sportler ist, sollte sich noch schnell für eRUSH, das E-MTB-Event vom 21. bis 23. Juni von Oberbayern bis ins Zillertal, anmelden. Eine Strecke mit 210 Kilometern und 5.200 Höhenmetern wird E-Biker an die Grenzen Ihrer Belastung und Ihres Akkus bringen.

"Win:win" ist das Motto

Mit diesen vier Superbotschaftern bleibt Greenstorm Mobility seinen Grundsätzen treu. Win:win lautet die Devise in jeder Businesssparte des Unternehmens. Vom innovativsten Verleihkonzept für die Hotellerie, die E-Bikes gegen leer stehende Zimmer tauschen können über Europas größtes Händlernetzwerk für gebrauchte Top E-Bikes, die Händler nicht finanzieren müssen und Endkunden zu sensationellen Preisen bekommen bis zum Deal, als Greenstorm-Botschafter E-Bikes zu nutzen statt zu besitzen: Das Tiroler Unternehmen will elektrifizieren und Bewegung grüner machen. Und davon profitieren alle.

