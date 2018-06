ADHOC

Peach Property Group AG: CHF 60 Mio. der 1,75% Optionshybridanleihe platziert; mittelfristiger Zielbestand auf 11.000 Wohnungen erhöht

Zürich (pta005/18.06.2018/07:00) - > Zielvolumen wurde von ursprünglich CHF 50 Mio. auf CHF 60 Mio. erhöht, da bereits kurz nach Beginn der freien Platzierung signifikante Zeichnungsvolumen vorlagen

> Mittelzufluss dient dem weiteren Portfolioausbau und zur Ablösung von Verbindlichkeiten

> Bestandsaufbau schreitet schneller voran als zuvor erwartet; mittelfristiger Zielbestand auf 11.000 Wohnungen erhöht

Der Verwaltungsrat der Peach Property Group AG, eines auf Bestandshaltung spezialisierten Investors mit Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland, hat nach Vorliegen des Platzierungsresultats der 1,75 % Optionshybridanleihe ("Anleihe", Valorennummer 41737602; ISIN CH0417376024) beschlossen, Obligationen im Gesamtvolumen von CHF 60 Mio. auszugeben. Die Kotierung der Anleihe (cum, ex und Optionsscheine) an der SIX Swiss Exchange ist beantragt und der erste Handelstag ist für den 25. Juni 2018 geplant.

Die Optionshybridanleihe hat eine unbegrenzte Laufzeit; eine Kündigung durch die Peach Property Group AG ist erstmalig per 22. Juni 2023 möglich. Bis zu diesem Zeitpunkt beläuft sich der Zinskupon auf 1,75 % p. a. und danach auf den dann geltenden Kapitalmarktzinssatz (mindestens null Prozent) zzgl. 9,25 % p. a. Mit jeder Obligation im Nennwert von CHF 1.000 erhält der Obligationär 4 Optionsscheine zum Bezug von Namensaktien der Peach Property Group AG. Jeder Optionsschein berechtigt zum Bezug einer Namensaktie zum Ausübungspreis von CHF 25,00 während des Ausübungszeitraums vom 25. Juni 2018 bis und mit 25. Juni 2021.

Den Mittelzufluss von CHF 60 Mio. will die Peach Property Group vorrangig zum Ausbau ihres Immobilienbestandsportfolios in Deutschland und zur Ablösung von höherverzinsten Verbindlichkeiten verwenden. Die Peach Property Group hat erst kürzlich den Ankauf von 1.066 Wohnungen in Baden-Württemberg beurkundet und plant auch künftig eine weitere Erhöhung des Wohnungsbestands. Diese schreitet zügiger voran, als zuvor prognostiziert worden war. Mittelfristig soll der Immobilienbestand mit den zusätzlichen Mitteln entsprechend auf rund 11.000 Wohnungen erhöht werden, bisher waren 9.000 Einheiten anvisiert worden. Aktuell beläuft sich das Bestandsportfolio auf mehr als 8.000 Einheiten mit einer vermietbaren Fläche von 518.000 Quadratmetern und einer jährliche Soll-Miete von mehr als CHF 40 Mio.

Dr. Thomas Wolfensberger, CEO der Peach Property Group, kommentiert: "Wir freuen uns sehr über das erzielte Platzierungsvolumen unserer neuen Anleihe und das von Aktionären sowie neuen Investoren gezeigte Vertrauen. Auf Basis unserer nun vorhandenen Finanzmittel und der vorliegenden Marktopportunitäten erhöhen wir unser mittelfristiges operatives Etappenziel auf 11.000 Wohneinheiten im Bestand."

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer und Dr. Marcel Kucher, Chief Financial Officer

+41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

edicto GmbH, Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns

+49 69 90 55 05 52 | amuehlhaus@edicto.de

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in Deutschland und der Schweiz. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für moderne Wohnbedürfnisse, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab. Das Portfolio besteht aus renditestarken Bestandsimmobilien, typischerweise in B-Städten im Einzugsgebiet von Ballungsräumen. Daneben entwickelt die Gruppe Immobilien für den eigenen Bestand oder zur Vermarktung im Stockwerkeigentum. Im letzteren Bereich konzentriert sich die Gruppe auf A-Standorte und Objekte mit attraktiver Architektur und gehobener Ausstattung für einen internationalen Kundenkreis. Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation, über den Erwerb bis zum aktiven Asset Management und dem Verkauf oder Vermietung der Objekte.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Reto Garzetti (Präsident), Peter Bodmer, Dr. Christian De Prati und Kurt Hardt.

Weitere Informationen unter http://peachproperty.com

