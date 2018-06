ADHOC

Do, 14.06.2018 15:40

Medical Columbus AG: Dr. Mathias Saggau zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats der Medical Columbus AG bestellt

Königstein im Taunus (pta031/14.06.2018/15:40) - Königstein im Taunus, 14. Juni 2018 - Das Amtsgericht Königstein hat mit Beschluss vom 04. Juni 2018, der am heutigen Tage der Medical Columbus AG zugegangen ist, dem Antrag des Vorstands der Gesellschaft entsprochen und Herrn Dr. Mathias Saggau zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats der Medical Columbus AG bestellt.

Dr. Mathias Saggau ist ein ausgewiesener Kapitalmarkt-Experte mit langjähriger Berufserfahrung. Herr Dr. Saggau verfügt über keine weiteren Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

Die gerichtliche Bestellung war notwendig geworden, nachdem Herr Prof. Dr. med. Dr. rer. pol. Christian Thielscher, mit Erklärung vom 12. April 2018 und mit Wirkung zum 31. Mai 2018 sein Amt als Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Medical Columbus AG niedergelegt hatte.

In der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats wird Herr Dr. Mathias Saggau zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt werden.

(Ende)