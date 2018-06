ADHOC

Di, 12.06.2018 20:00

Valens Holding AG: Feike AG ändert ihren Namen in Valens Holding AG

Frankfurt am Main (pta027/12.06.2018/20:00) - Die Umfirmierung der Feike AG in Valens Holding AG wurde nun vom Handelsgericht eingetragen. Es wird erwartet, dass die Namensänderung in der kommenden Woche an der Frankfurter Börse aktualisiert wird.

