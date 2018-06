3aART macht aus legendären Bildern Indoor-Erlebniswelten

LEBEN

Fr, 08.06.2018 13:15

München (pts023/08.06.2018/13:15) - "Wir haben ein Bildsystem entwickelt, das einzigartige Eigenschaften hat und perfekt für Unternehmen geeignet ist", erzählt Judith Grote, Inhaberin der Münchner Art Basel Gallery GmbH. "Ästhetik, Funktionalität und Flexibilität sind vereint in einer Dekoration der Premiumklasse."

Bundesweit bekannt wurde die vielseitige Jung-Unternehmerin durch ihre TV-Auftritte in "Die Höhle der Löwen" und "stern-tv". Zu ihrem renommierten Kundenkreis zählen Porsche, Red Bull, Deutsche Telekom, Deutsche Bank, die José Carreras Stiftung, die Steigenberger Hotel Group u.v.m.

"Durch unsere Kooperationen mit führenden Bildagenturen und Bildarchiven können wir jetzt für unsere Kunden Millionen von tagesaktuellen wie historischen Bildern zentimetergenau in 3aART-Qualität als bis zu neun Meter große Wanddekorationen produzieren", sagt die Unternehmerin, die selbst auch eine erfolgreiche Fotografin und Bildhauerin ist.

Innovative, europaweit patentierte Technologie und hoher Service-Komfort

Die 3aART-Technologie ist europaweit patentiert. Deren Multifunktionsschiene aus hochwertigen Aluminium-Profilen garantiert eine zentimetergenaue Größe und eine Vielfalt an Aufhängungs- und Einsatz-Möglichkeiten. Die Eckprofile sind aus hochwertigem Kunststoff, der auch bei Skibindungen zum Einsatz kommt.

Die Stoffleinwand aus einem speziellen Polyestergewebe wird in einem Thermosublimationsver -fahren mit umweltfreundlichen Farben gedruckt und garantiert eine brilliante Farbintensität und eine angenehme Haptik. Die von Schneiderinnen exakt auf Maß genähten Leinwände werden mit Klett auf der Rückseite des Rahmens befestigt. So kann die Leinwand jederzeit und in wenigen Minuten aufgezogen und auch ausgewechselt werden. Der Stoff kann ohne Farbverlust bei 30 Grad bis zu 200 Mal gewaschen werden. Er ist schwer entflammbar, feuchtigkeits- und witterungsbeständig.

Neben der Montage durch das Stecksystem ist auch die Aufhängung aller Bildergrößen denkbar einfach. Dafür sorgen u.a. die mitgelieferten Abstandshalter und eine integrierte Wasserwaage.

Bilder mit Licht, Lärmschutz, Sound- und Heiz-System

Alle gewünschten Bilder können auch mit Schallabsorbern, einem hochwertigen Soundsystem, einer LED-Hintergrundbeleuchtung oder mit einer effizienten Flächenheizung bestellt werden.

"Auf Wunsch begleiten wir ein Projekt von der Planung bis zur Umsetzung vor Ort", verspricht Judith Grote. "Und wir können uns dabei in allen Details ganz nach den Bedürfnissen unserer Privat- oder Geschäftskunden richten."

Neues Geschäftsfeld für Medienhäuser

Medienhäusern bietet sich jetzt die Möglichkeit, eigene Bildarchivwelten sowie die namhafter Agenturen für ihre Leser/User als eigenes Geschäftsfeld zu erschließen. Gleiches gilt auch für die Aufträge ihrer Abonnenten und Leser, die ihre eigenen Lieblingsbilder als Wanddeko in 3aART-Qualität bestellen möchten. Darüber hinaus können spezielle und exklusive Editionen für Geschenke-Shops konzipiert und umgesetzt werden.

Kontaktdaten für Kooperationen und Presse-Anfragen:

3aART Bildsystem bei Art Basel Gallery GmbH, c/o gika-press Giesbert Karnebogen, Paul-Friedländer-Str. 1, 65203 Wiesbaden, Tel. 0611/18683-90, mobil: 0171/6106861, E-Mail: gk@gika-press.de, Website: http://www.3aart.de

Kontaktdaten Art Basel Gallery GmbH:

Anna Knörig, Geschäftsführerin, Erika-Köth-Straße 5, 85598 Baldham bei München, E-Mail: a.knoerig@3aart.de, Web: http://www.3aart-bildsystem.com

(Ende)