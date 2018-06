Nova Rock mit zahlreichen Weltstars

LEBEN

Fr, 08.06.2018 09:00

Nickelsdorf (pts009/08.06.2018/09:00) - In wenigen Tagen rockt es wieder gewaltig in der Region Neusiedler See und an die 200.000 Menschen werden die Pannonia Fields II im nördlichen Burgenland für vier Tage zum Mittelpunkt der Rockwelt machen: Das berühmte "Nova Rock", eine der größten Veranstaltungen seiner Art weltweit, geht von 14. bis 17. Juni über die Bühne. Schon seit 2005 begeistert dieses Rockfestival tausende Jugendliche und Junggebliebene aus ganz Europa. Viele angehende Top-Stars fanden bei Nova Rock eine entsprechende Bühne.

Und diese, es sind gleich drei an der Zahl, sind - um im Jargon zu bleiben - mega! Gewaltig ist auch das diesjährige "Line-Up", also die Auswahl an Gruppen, die beim Nova Rock abfetzen. Es sind absolute Weltstars, die dem Festival ihren Stempel aufdrücken und für entsprechendes Fanaufkommen sorgen: Marilyn Manson etwa oder Billy Idol, Die Toten Hosen, Iron Maiden, Limp Bizkit und Sunrise Avenue um nur einige wenige internationale Stars zu nennen. Aber auch österreichische Rock-Heroes treten auf: Seiler & Speer etwa oder die Gruppe Krautschädl. Insgesamt sind nicht weniger als 78 Gruppen auf drei Bühnen angekündigt! Es darf also mächtig abgerockt werden in der Region Neusiedler See.

Tickets unter: http://www.oetickets.at

Alles auf einen Blick unter http://www.neusiedlersee.com

