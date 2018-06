LEBEN

Do, 07.06.2018 15:15

smartphoto lance des cartes de Jass personnalisables et de nouveaux produits gravés

Bâle (pts032/07.06.2018/15:15) - smartphoto étoffe régulièrement son offre avec de nouveaux produits rivalisant d'originalité. Ainsi l'entreprise a-t-elle récemment lancé, entre autres, des cartes de Jass et Piquet personnalisables et élargi sa palette de produits gravés avec une carafe, des coupes à champagne et des verres à vin de qualité supérieure.

Des cartes de Jass et Piquet personnalisables

Le Jass est sans nul doute LE jeu national suisse. En collaboration avec Cartamundi, numéro un mondial des cartes à jouer, smartphoto a lancé des cartes de Jass personnalisables: chacun peut ainsi créer son propre jeu de cartes en choisissant les photos ou textes qui seront imprimés au dos. Les cartes de Jass de smartphoto portent en exclusivité les motifs originaux de Schaffhouse d'AGMüller, leader suisse des cartes à jouer, et sont proposées dans les couleurs allemandes (gland, rose, écusson et grelot) et les couleurs françaises (carreau, coeur, pique et trèfle). Ce nouveau produit vient ainsi compléter l'assortiment de jeux de cartes personnalisés de smartphoto, déjà composé de MyUNO®, Mémo, Puissance 4, dominos, jeu des familles ainsi que d'un jeu de cartes classique.

De nouveaux produits gravés

Outre les pendentif, briquet, porte cartes de visite, verre à thé et verre à whisky gravés, smartphoto propose désormais des coupes à champagne, des verres à vin et une carafe avec bouchon en liège, le tout sous une catégorie propre qui vient étoffer l'assortiment de cadeaux photo. Idéals à offrir comme cadeaux de mariage ou pour toute autre occasion, ces produits uniques permettent de jouer la carte de l'originalité. Ils sont fabriqués dans un verre de qualité supérieure qui convient au lave-vaisselle. Les coupes à champagne et les verres à vin sont proposés en lot de deux mais chaque exemplaire peut porter une gravure différente, réalisée au laser. Les verres à vin se déclinent dans deux formats: vin rouge (53 cl) et vin blanc (41 cl). Polyvalente, la carafe peut en outre être facilement détournée de sa fonction initiale, par exemple en y disposant des pailles, des sucreries ou même des fleurs.

A propos de smartphoto

Connue en Suisse sous le nom d'ExtraFilm SA de 1995 à 2011, smartphoto SA est une filiale de smartphoto group NV. Le groupe, sis en Belgique, est actif dans 12 pays d'Europe et compte parmi les leaders européens du développement photo numérique sur Internet. L'assortiment comprend plus de 600 produits personnalisables directement en ligne - sans téléchargement de logiciel. Les livres photo, décorations murales (posters, pêle-mêle et autres photos sur toile), cadeaux photo (coussins, tasses, t-shirts, coques pour smartphone, etc.), cartes de voeux et faire-part, calendriers photo et tirages photo constituent les catégories phares.

Contact:

Christelle Grisnaux | smartphoto SA | Hauptstrasse 70 | Case postale 316 | CH-4132 Muttenz | Tél.: + 41 (0) 61 487 77 55 | E-mail: christelle.grisnaux@smartphoto.com

