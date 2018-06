ADHOC

Do, 07.06.2018 15:11

Upco International Inc.: Upco International Inc. gibt den Abschluss der ersten Tranche der Finanzierung bekannt

Vancouver, BC (pta031/07.06.2018/15:11) - Upco International Inc. (CSE: UPCO) (OTC: UCCPF) (Frankfurt: U06) ("Upco") freut sich bekannt zu geben, dass es die erste Tranche der zuvor angekündigten Finanzierung zur Aufnahme von bis zu 2,5 Millionen USD zu je 0,20 USD je Aktie und die Ausgabe von bis zu 12.500.000 Aktien des Unternehmens abgeschlossen hat. Gemäß der ersten Tranche hat Upco 8.212.500 Aktien zu einem Preis von 0,20 USD pro Aktie und einem Bruttoerlös von 1.642.500 USD ausgegeben. Der Erlös wird für das allgemeine Betriebskapital verwendet. Alle ausgegebenen Aktien haben eine Haltefrist von 4 Monaten. Upco zahlte eine Vermittlungsprovision von 56.175 USD in bar und gab 200.625 Optionsscheine an den Vermittler, ausübbar für einen Zeitraum von 2 Jahren zu 0,25 USD, an Pinpoint Participations UG aus.

Coserfi SRL ist eine Kontrollperson von Upco und investierte 700.000 USD für 3.500.000 Aktien. Die Privatplatzierung stellt eine Transaktion mit verbundenen Parteien im Sinne des Multilateral Instruments 61-101 Schutz von Minderheits-Wertpapierinhabern in besonderen Transaktionen ("MI 61-101") dar. Upco beruft sich auf die Ausnahmen beschrieben in den Abschnitten 5.5 (a) und 5.7 (1) (a), da der Marktwert der Beteiligung an der Privatplatzierung, in Übereinstimmung mit MI 61-101, durch die Kontrollperson 25% der Marktkapitalisierung von Upco nicht übersteigt. Die Geschäftsführung (Board of Directors) von Upco und insbesondere die unabhängigen Mitglieder der Geschäftsführung haben die Zeichnung der Privatplatzierung durch die Kontrollperson sorgfältig geprüft und genehmigt. Upco hat mindestens 21 Tage vor Abschluss der Privatplatzierung keinen wesentlichen Änderungsbericht über die Transaktion mit verbundenen Parteien eingereicht, da das Abschlussdatum noch nicht bekannt war.

Upco hat 800.000 Aktienoptionen, ausübbar zu einem Preis von 0,20 USD für einen Zeitraum von 5 Jahren, an leitende Angestellte und Berater des Unternehmens ausgegeben.

Über Upco International Inc.

Upco International Inc. ist ein Cloud-basierter Mobildienstleister, der qualitativ hochwertige Sprachdienste für einen Markt anbietet, der von der wachsenden Aktivität in der Online-Kommunikation und im Handel angetrieben wird. Upco ist ein lizenziertes globales Telekommunikationsunternehmen im internationalen VoIP-Geschäft (Voice over IP). Upco hat eine Softwareanwendung für Apple iOS und Android entwickelt, vergleichbar zu Applikationen wie SKYPE und WhatsApp. Mit der bevorstehenden Ergänzung des Upco E-Wallet mit Blockchain-Zahlungsdiensten können die Benutzer: Rechnungen senden, Zahlungen genehmigen, international Geld übertragen, international Währungen konvertieren und alle Transfers und Zahlungen nachverfolgen. Die Anwendung ermöglicht es Anbietern außerdem Kontoinformationen sicher mit ihren Kunden zu teilen.

Bitte besuchen Sie http://www.upcointernational.com für weitere Informationen.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Andrea Pagani, CEO und Director

office@upcointernational.com

+1 (212) 461 3676

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) haben die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung übernommen.

Die Ausgangssprache Englisch, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf http://thecse.com/en/listings/technology/upco-international-inc oder auf der Firmenwebsite.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen werden typischerweise durch Wörter wie "werden", "eventuell", "glauben", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "schätzen", "Entwicklung", "kommenden", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke dargestellt oder sind solche, die sich aufgrund ihrer Natur auf zukünftige Ereignisse beziehen. Upco weist die Anleger darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Informationen von Upco keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den angenommenen Ergebnissen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können.

