Mit Schrift und Fingerspitzengefühl das Leben mit Blindheit sichtbar machen

Do, 07.06.2018 14:30

Gruppe am Park gestaltet neue Out-of-home-Kampagne des BSVÖ

Linz (pts030/07.06.2018/14:30) - Anfang Juni startete die neue Out-of-home-Kampagne für den Blinden- und Sehbehindertenverband Österreich. Von der Kommunikationsagentur Gruppe am Park in Linz entwickelt, setzt sie auf Optimismus und soll zur Bekanntheit der Selbsthilfeorganisation beitragen.

Mit seinen insgesamt sieben Landesorganisationen ist der Blinden- und Sehbehindertenverband Österreich (BSVÖ) eine der wichtigsten Selbsthilfeinitiativen des Landes. Er unterstützt blinde oder sehbehinderte Menschen dabei, ein erfülltes Leben führen zu können. Gerade vor dem Hintergrund der diabetesbedingten Blindheit, von der bereits heute viele Menschen in Österreich betroffen sind, wird der BSVÖ in naher Zukunft eine noch bedeutendere Rolle übernehmen.

Die Gruppe am Park in Linz hat deshalb eine neue Out-of-home-Kampagne für den gemeinnützigen Verein entwickelt, die neben markanten Plakatsujets auch auf Interventionen im öffentlichen Raum setzt und von der Agentur Haslinger, Keck PR intensiv begleitet wird.

Im Juni werden 1.300 Plakate und 250 Citylights in ganz Österreich die Leistungen des BSVÖ auf positive Art und Weise inszenieren.

Sehen, was andere nicht sehen

"Ein Plakat muss prägnant und schnell sein. Deswegen war es uns wichtig, eine Lösung zu finden, die die Leistungen des BSVÖ auf einen Blick sichtbar macht", sagt Mag. Bernhard Buchegger, Geschäftsführer der Gruppe am Park. "Ein wichtiges Element ist dabei das gegenseitige Lernen zwischen Sehenden und sehbehinderten Menschen. Wir verbinden diese beiden Zielgruppen visuell - machen neugierig aufeinander und lösen eine Auseinandersetzung mit der Thematik aus."

Auf den Plakaten spiegelt sich der Brückenschlag zwischen den beiden "Welten" durch den parallelen Einsatz von Schrift und der speziell für Blinde und Sehbehinderte entwickelten Brailleschrift wider. Im Kopf des Rezipienten ergänzen sich die "fehlenden" Informationen automatisch - ganz wie bei Menschen mit Sehverlust, bei denen sich als Ausgleich die anderen Sinne schärfen.

