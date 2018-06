ADHOC

Di, 05.06.2018 14:03

Lifespot Capital AG: Lifespot Capital AG gibt vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2017 bekannt

München (pta033/05.06.2018/14:03) - München, 05.06.2018 - Die Lifespot Capital AG gibt die vorläufigen Ergebniszahlen für das Geschäftsjahr 2017 bekannt. Der Jahresfehlbetrag der Gesellschaft im abgelaufenen Berichtsjahr belief sich auf EUR 0,233 Mio. (Bilanzsumme EUR 3,20 Mio.) gegenüber EUR 2,28 Mio. (Bilanzsumme EUR 3,37 Mio.) im Vorjahr. Verantwortlich für die Verbesserung des Ergebnisses im Vergleich zum Vorjahr waren die gesunkenen Administrations- und Personalkosten, sowie die einmalig durchgeführten Aufwendungen im Rahmen von Schuldübernahmen der in 2016 an die Lifespot Health Ltd. veräußerten Tochterunternehmen BodyTel GmbH und Lifespot AG.

Im laufenden Geschäftsjahr 2018 ist mit keinen Einmalaufwendungen mehr zu rechnen.

Weder nach Gesetz noch nach sonstigen Regularien muss die Lifespot Capital AG den Jahresabschluss prüfen lassen. Eine Jahresabschlussprüfung wird daher nicht erfolgen. Der Abschluss 2017 wurde bis dato nicht gebilligt, da der Aufsichtsrat nicht vollständig besetzt ist.

Haftungsausschluss:

