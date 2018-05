ADHOC

Mi, 30.05.2018 19:00

Ferax Capital AG: Eintragung der Kapitalherabsetzung im Handelsregister

Frankfurt am Main (pta042/30.05.2018/19:00) - 30.05.2018. Die Ferax Capital AG, eine Beteiligungsgesellschaft mit Schwerpunkt auf Nebenwerten, gibt bekannt, dass die auf der außerordentlichen Hauptversammlung vom 15.11.2017 beschlossene Kapitalherabsetzung nun ins Handelsregister eingetragen worden ist. Die Umsetzung der Hauptversammlungsbeschlüsse war durch eine Anfechtungs- und Nichtigkeitsklage sachfremd behindert worden. Im Freigabeverfahren vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt am Main hat die Gesellschaft vollumfänglich obsiegt. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt nun 633.600 Euro, eingeteilt in ebenso viele Stückaktien. Die wertpapiertechnische Umsetzung ist unverzüglich beauftragt worden so, das mit der Umstellung der Stammdaten in den kommenden Handelstagen, jedoch nicht vor dem 1. Juni 2018, zu rechnen ist. Für die Aktionäre ändert sich an ihrer Teilhaberschaft an der Ferax Capital AG nichts, es werden lediglich die Aktien im Verhältnis von 10:1 zusammengelegt und ein Spitzenausgleich in Bar vorgenommen. "Die geplante Bilanzbereinigung ist damit abgeschlossen und die Kapitalverhältnisse sind auf einen zukunftsgerichteten Stand gebracht worden", sagt Sascha Magsamen, Allleinvorstand der Gesellschaft.

Der Vorstand

Disclaimer:

Sofern in dieser Kapitalmarktmeldung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Ferax Capital AG Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der Ferax Capital AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Unternehmensmitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Aktie der Ferax Capital AG dar.

