Mi, 30.05.2018 18:00

CLEEN Energy AG: Abstimmungsergebnisse der 2. ordentlichen Hauptversammlung

St. Margarethen (pta041/30.05.2018/18:00) - Hauptversammlung vom 30. Mai 2018

3. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017.

Entlastung des Vorstands Erwin Stricker

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 917.542

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 25,7 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 917.542

JA-Stimmen 917.542

NEIN-Stimmen 0

Stimmenthaltung 0

Entlastung des Vorstands Robert Kögl

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.798.519

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,39 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.798.519

JA-Stimmen 2.798.519

NEIN-Stimmen 0

Stimmenthaltung 0

Entlastung des Vorstands Lukas Scherzenlehner

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.884.554

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 52,79 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.884.554

JA-Stimmen 1.884.554

NEIN-Stimmen 0

Stimmenthaltung 0

4. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.798.519

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,39 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.798.519

JA-Stimmen 2.798.519

NEIN-Stimmen 0

Stimmenthaltung 0

5. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.798.519

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,39 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.798.519

JA-Stimmen 2.798.519

NEIN-Stimmen 0

Stimmenthaltung 0

6. Tagesordnungspunkt:

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.798.519

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,39 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.798.519

JA-Stimmen 2.798.519

NEIN-Stimmen 0

Stimmenthaltung 0

7. Tagesordnungspunkt:

Wahlen in den Aufsichtsrat.

Wahl Michael Eisler

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.798.519

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,39 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.798.519

JA-Stimmen 2.798.519

NEIN-Stimmen 0

Stimmenthaltung 0

Wahl Mag. Christian Nohel

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.798.519

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,39 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.798.519

JA-Stimmen 2.798.519

NEIN-Stimmen 0

Stimmenthaltung 0

Wahl Mag. Klaus Dirnberger

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.798.519

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,39 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.798.519

JA-Stimmen 2.798.519

NEIN-Stimmen 0

Stimmenthaltung 0

8. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über

(i) die ordentliche Erhöhung des Grundkapitals gemäß §§ 149 ff AktG gegen Bareinlage unter gänzlichem oder teilweisem Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und

(ii) die entsprechende Änderung der Satzung in Punkt II.4.1.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.798.519

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,39 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.798.519

JA-Stimmen 2.798.519

NEIN-Stimmen 0

Stimmenthaltung 0

9. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, auch mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und mit der Möglichkeit zur Ausgabe der neuen Aktien gegen Sacheinlagen [Genehmigtes Kapital 2018] unter Aufhebung des Genehmigten Kapitals gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 31.05.2017.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.798.519

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,39 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.798.519

JA-Stimmen 2.798.519

NEIN-Stimmen 0

Stimmenthaltung 0

10. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in Punkt II.4.4. im Hinblick auf die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.798.519

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,39 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.798.519

JA-Stimmen 2.798.519

NEIN-Stimmen 0

Stimmenthaltung 0

11. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands Finanzinstrumente im Sinne des § 174 AktG, insbesondere Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen, Genussrechte, die auch das Bezugs- und/oder das Umtauschrecht auf den Erwerb von Aktien der Gesellschaft einräumen können, auszugeben, auch mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auf die Finanzinstrumente.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.798.519

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,39 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.798.519

JA-Stimmen 2.798.519

NEIN-Stimmen 0

Stimmenthaltung 0

12. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über

a) die bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft [Bedingtes Kapital 2018]

i) zur Ausgabe an Gläubiger von Finanzinstrumenten gemäß § 159 Abs. 2 Z 1 AktG,

ii) zur Einräumung von Aktienoptionen an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats der Gesellschaft gemäß § 159 Abs. 2 Z 3 AktG, und

b) die Änderung der Satzung in Punkt II.4. durch Ergänzung um einen neuen Unterpunkt II.4.5.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.798.519

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,39 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.798.519

JA-Stimmen 2.798.519

NEIN-Stimmen 0

Stimmenthaltung 0

