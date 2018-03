ADHOC

Mo, 26.03.2018 18:55

pta20180326024 Yearly financial report according to article 124 BörseG



CA Immobilien Anlagen AG: Yearly financial report according to article 124 BörseG

[ PDF ]

Vienna (pta024/26.03.2018/18:55) - CA Immobilien Anlagen AG announces that the following financial reports shall be disclosed: report: year report 2017

web publication: http://www.caimmo.com/en/investor-relations/financial-reports/

publication date: 26.03.2018 (Ende)