Qatar Airways gratuliert Hamad International Airport

Zürich (pts032/23.03.2018/17:20) - Qatar Airways gratuliert ihrem Heimatflughafen Hamad International Airport (HIA) zum fünften Platz der weltweit besten Flughäfen bei den Skytrax World Airport Awards 2018, welche diese Woche auf der Passenger Terminal Expo in Stockholm stattfanden.

Der preisgekrönte Flughafen hat sich gegenüber dem Vorjahr um einen Platz verbessert. Bei der jährlichen Preisverleihung wurde dem HIA zum vierten Mal in Folge der Titel "Bester Flughafen im Nahen Osten" verliehen. Zum dritten Mal in Folge erhielt er den Preis "Bester Staff Service im Nahen Osten". Zusätzlich belegte er den vierten Platz als weltweit "Bester Flughafen zum Einkaufen".

Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker verkündete: "Ich bin sehr stolz darauf, dass unser Drehkreuz, der Hamad International Airport, einen weiteren wichtigen Meilenstein auf seiner Reise erreicht hat und weiterhin für seine Exzellenz auf globaler Ebene anerkannt wird. Beim HIA stellen wir sicher, dass das Erlebnis unserer Passagiere am Boden so aussergewöhnlich ist wie in der Luft. Die Auszeichnung als fünftbester Flughafen der Welt inspiriert uns dazu, weiterhin innovativ zu sein und sicherzustellen, dass diese hervorragende Einrichtung nicht nur ein Flughafen, sondern ein Reiseziel für sich ist."

Die Auszeichnung gewann der HIA für seine innovativen Einrichtungen, den Fünf-Sterne-Kundenservice und das hochmoderne Terminal, in dem jedes Jahr mehr als 30 Millionen Passagiere an- und abreisen. Der HIA bietet eine Weltklasse-Erfahrung, die neu definiert, was Passagiere von einem Flughafen erwarten. Es ist einer der technologisch fortschrittlichsten Flughäfen der Welt mit umfangreichen Einzelhandelsoptionen, führenden gastronomischen Einrichtungen, exklusiven Lounges und einem Hotel- und Wellnesscenter mit Fitnessraum, Squashplatz, Swimmingpool und Spa. Ausserdem wurde er im Januar 2017 von Skytrax als Fünf-Sterne-Flughafen zertifiziert. Er ist einer von nur sechs Flughäfen weltweit sowie der einzige im Nahen Osten, der diesen Titel erhalten hat.

Die Skytrax World Airport Awards basieren auf 12,85 Millionen Nominierungen von 110 Flugreisenden und umfassen 410 Flughäfen weltweit. Die Umfrage bewertet die Kundenzufriedenheit von über 39 wichtigen Leistungsindikatoren für Flughafendienstleistungen und -produkte, vom Check-in, Ankunft, Transfer, Einkaufen, Sicherheit und Einreise bis zur Abreise am Gate.

Skytrax, die internationale Ratingagentur für den Luftverkehr, ist weltweit dafür bekannt, das Meinungsbild der Passagiere über Bewertungen von Flughäfen und Fluggesellschaften zu repräsentieren. Die Skytrax World Airport Awards sind die renommiertesten Auszeichnungen für die Flughafenindustrie. Die Auswertung erfolgt durch die grösste jährliche Kundenzufriedenheitsumfrage unter Flugreisenden in Bezug auf globale Flughäfen.

