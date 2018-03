MEDIEN

Do, 22.03.2018 13:30

HTL Wien 3 Rennweg gewinnt den ersten spusu Java-Award

Wien (pts027/22.03.2018/13:30) - Den kreativen Ideen angehender HTL- und HAK-AbsolventInnen waren keine Grenzen gesetzt: Beim Finale des heuer erstmalig stattgefundenen spusu Java-Awards präsentierten gestern Mittwoch insgesamt rund 60 SchülerInnen ihre einzigartigen Maturaprojekte. Letztlich überzeugte die Abschlussarbeit "Decider App" der HTL Wien 3 Rennweg die fachkundige Jury und die Gewinner dürfen sich über das Preisgeld von 1.200 Euro freuen.

Beeindruckt zeigte sich die Jury von den Ideen, Vorhaben und bereits umgesetzten Projekten der 20 eingeladenen Gruppen, bestehend aus rund 60 SchülerInnen. Von einem "Remote Gaming Controller" über neue Chatvarianten bis hin zu hilfreichen Alltags- und Lern-Apps spannte sich an diesem Tag der Themenbogen in den Räumlichkeiten von spusu.

"Unglaubliche Leistung"

Geschäftsführer Franz Pichler zollte den AbsolventInnen höchsten Respekt: "Bei dieser enormen Motivation, dem großen Technikverständnis und -interesse, aber vor allem bei den einzigartigen und tollen Ideen mache ich mir um zukünftigen Fachleutemangel im IT-Bereich keinerlei Sorgen. Einfach toll, was die angehenden TechnikerInnen heute schon leisten."

Natürlich durfte ein entsprechendes Preisgeld für die besten Projekte nicht fehlen. Das Gewinner-Team aus der HTL Wien 3 Rennweg durfte sich über die Siegesprämie in der Höhe von 1.200 Euro freuen. Über den zweiten Platz mit einem Preisgeld von 700 Euro jubelten die Absolventen der HTL Hollabrunn. Immer noch beachtliche 500 Euro gingen an die HTL Leonding für den dritten Rang. Einen Trostpreis gab es für die restlichen Top 20 Teilnehmer in der Höhe von 200 (Plätze vier bis zehn) und 100 Euro (Plätze elf bis 20).

Zukunftsvision "spusu Academy" wird 2019 Realität

Nicht nur attraktive Preise lockten, den TeilnehmerInnen wurde vor allem ein exklusiver Einblick in das Unternehmen gewährt. Alle TeilnehmerInnen konnten sich ein Bild vom aufstrebenden Mobilfunkanbieter aus Wien machen und mehr über den im nächsten Jahr startenden BA-Lehrgang an der spusu Academy erfahren. "Im kommenden Jahr sorgen wir von spusu für den Nachwuchs unserer Branche mit der spusu Academy. Zuviel wollen wir aber noch nicht verraten", so Pichler nach einem innovativen Projekttag abschließend.

Die Top 10 Platzierungen

Platz - Schule - Projektname

1. HTL 3 Wien Rennweg Decider App

2. HTL Hollabrunn ChatMoji

3. HTL Leonding CrowdFit

4. HTL Leonding Ennui

5. HTL Hollabrunn Stratos Measurements

6. IT-HTL Ybbs an der Donau Live Sheet

7. HTL Braunau SiRiUS

8. BBS Rohrbach FoodCheck

9. HTL Hollabrunn Chatbot

10. HTL Braunau HTL Braunau

