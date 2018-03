Jetzt ganzjährig von Vorteil: Neusiedler See Card

LEBEN

Do, 22.03.2018 13:00

Neusiedl am See (pts025/22.03.2018/13:00) - Wonach touristische Destinationen in ganz Europa immer wieder unter Hochdruck suchen und mit mehr oder weniger Erfolg, aber jedenfalls mit hohem Aufwand einführen, hat die Region Neusiedler See bereits seit dem Jahr 2000: Eine Gästekarte mit enormen Mehrwert. Sowohl für die Reisenden selbst, die auch einige Nächte rund um den See verbringen, als auch aufgrund ihrer Struktur für die touristischen Organisationen. Denn: Die Gäste fragen bewusst nach der Vorteilscard und werden somit auch in ihren Freizeitaktivitäten gelenkt. Natürlich können die Gästeströme und die Attraktivität der Angebote damit auch gemessen werden! Und: Sie ist zigtausendfach bewährt und wurde immer wieder ausgezeichnet: Die Neusiedler See Card!

Sie gilt in Österreichs Tourismus als "Grand-Dame aller Gratis-Mehrwertkarten für Gäste". Dabei ist sie aber noch lange nicht in die Jahre gekommen. Ganz im Gegenteil: Seit 1. März 2018 gilt die Neusiedler See Card jetzt 365 Tage im Jahr! 760 Partnerbetriebe aus dem Beherbergungsbereich rund um den Neusiedler See geben diesen beliebten "Sesam-Öffne-Dich" schon ab einer Nächtigung kostenlos aus. Und sie ist jetzt entsprechend auch ein probates Mittel, den Ganzjahrestourismus am größten Steppensee Mitteleuropas weiter zu stärken bzw. die Vorzüge der Region auch in den Nebensaisonen ins Bewusstsein zu rufen.

Über 50 Gratisleistungen können die Neusiedler See Card-Gäste dabei nutzen. Und dazu noch eine Vielzahl an besten Bonusleistungen (derzeit über 40!) wie etwa "Volle Fahrt zum halben Preis" bei den Radfähren am See. Besonders vorteilhaft ist die Card auch schon jetzt im "frühesten Frühling Österreichs": Freier Eintritt für Exkursionen im Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel und im Welterbe Naturpark Neusiedler See-Leithagebirge - wie das ganze Jahr hindurch. Im Sommer dann ganz besonders beliebt ist das sogenannte "Bäderhopping" durch die inkludierten Eintritte in die Strand- und Freibäder rund um den See.

Aber auch viele Pforten von Sehenswürdigkeiten, Museen und Ausstellungen öffnen sich ganz einfach: etwa das Schloss Esterházy in Eisenstadt und das Dorfmuseum in Mönchhof! Wein und Wellness - etwa die St. Martins Therme oder Weinverkostungen in Vinotheken - sind ebenso inkludiert. Apropos St. Martins Therme: In den Wintermonaten (27.10.2018 bis 28.2.2019) sind sogar drei Stunden Gratis-Eintritt in der Card inkludiert! In den Sommermonaten gibt es 20 Prozent Rabatt auf den Thermeneintritt. Natürlich darf dabei der Zutritt zur Summer-Island, der Südseeinsel mitten im Seewinkel nicht fehlen!

Nachhaltig und in einer Weinregion ganz besonders wichtig: Der öffentliche Verkehr rund um den romantischen Steppensee kann mit der Card nun ebenfalls ganzjährig genutzt werden! Somit sind die Fahrten im VOR mit Bus und Bahn, sowie die "Gmoa"-Busse mit der Neusiedler See Card gratis! Stadtführungen in Rust, Eisenstadt und sogar im ungarischen Sopron sowie in Bratislava und in Kapuvár runden das Angebot kulturell ab! Attraktive Ermäßigungen bieten zudem wie erwähnt viele Schifffahrtsunternehmen mit ihren Radfähren und weitere Bonuspartner.

Ganz neu dabei in diesem Jahr sind unter anderem das Felsentheater Fertörákos, Ad-ventmärkte in der Region, das Weinerlebnis Illmitz, das Martiniloben in Neusiedl am See, Weinverkostungen im Haus am Kellerplatz in Purbach am Neusiedler See sowie in der Elfenhof-Vinothek Rust und das Futura Erlebniszentrum in Ungarn im benachbarten Mosonmagyaróvár. Es gibt aber auch Neusiedler See Card-Bonuspartner in Wien: Time Travel etwa oder auch der Donauturm und der Tierpark Schönbrunn! Alles in allem also 365 Tage pannonische Vielfalt inklusive.

Statements:

Beiratsvorsitzender Neusiedler See Tourismus GmbH Ludwig Staller

"Die Neusiedler See Tourismus GmbH ist ein, wenn nicht sogar der wichtigste Schlüssel für die Vermarktung der Region rund um unseren Steppensee", so Staller. Seit der Gründung 1997 werden durch die regionale Marketinggesellschaft mittlerweile 9 Tourismusverbände mit insgesamt 34 Orten vertreten und vermarktet. Die Region Neusiedler See ist mit über 1,57 Mio. Nächtigungen (2017) die stärkste und wichtigste Destination im Burgenland! Durch die Bündelung der vorhandenen Ressourcen ist der gemeinsam Marktauftritt und die Marke Neusiedler See stetig am Wachsen und es wird noch mehr Präsenz, Kraft und Zusammenhalt am Markt gemeinsam demonstriert!

Ludwig Staller ist zu Recht stolz auf die gute Zusammenarbeit in der Region und sieht durchwegs eine positive Stimmung und Aufwind, nicht nur durch die nun eingeführte Neusiedler See Card - 365 Tage Pannonische Vielfalt inklusive! "Dies zeichnet den Neusiedler See Tourismus aus. Zukunftsweisende Ideen, der Gast stets im Mittelpunkt - das ist der richtige Weg. Ziel muss es sein", so Vorsitzender Staller weiter, "dass sich die Orte im Norden des Landes noch enger zusammenschließen, um am Markt geschlossen aufzutreten. Dieser Weg ist schon eingeschlagen um dadurch von der starken Marke Neusiedler See noch mehr zu profitieren."

Neusieder See Tourismus-Geschäftsführer Mag. Dr. Stefan Schindler

Die Neusiedler See Tourismus GmbH war und ist Garant dafür, dass die Neusiedler See Card seit ihrer Markteinführung Anfang des zweiten Jahrtausends immer wieder weiter entwickelt wurde. Die nunmehrige ganzjährige Laufzeit ist unter der Leitung des neuen Geschäftsführers, Stefan Schindler, finalisiert worden: "Für mich als Geschäftsführer, der ich jetzt bald ein Jahr die Geschicke der Neusiedler See Tourismus GmbH leiten darf, war von Anfang an klar, dass wir den Ganzjahrestourismus am See mit allem Mitteln fördern und stärken müssen. Die bestens eingeführte und genutzte Neusiedler See Card als wichtiges Instrumentarium dafür hat sich förmlich angeboten!"

Schindler sieht diese wohl bekannteste kostenlose touristische Gästecard in Österreich nicht nur als Bonus für die Gäste und Entscheidungskriterium, sondern auch als wichtiges Lenkungs- und Marketing-Instrument: "Wir binden damit unsere Partner auch ein ganzes Jahr an uns und lenken auch deren Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit der möglichst ganzjährigen Öffnung. Außerdem reichen wir so wichtigen Partnern wie etwa der St. Martins Therme nunmehr auch das ganze Jahr über die touristische Hand. Und: Eigentlich stützt die Neusiedler See Card, die übrigens 2017 an knapp 200.000 Gäste ausgegeben wurde, mit ihren Angeboten alle unsere fünf Säulen in der Vermarktung. Unser Ziel muss es sein, dass möglichst alle unsere Gäste (Anm.: 556.000 Ankünfte im Jahr 2017!) nicht nur nach der Card fragen, sondern diese auch tatsächlich dann auch bekommen und die Verschränkungen aus den Angebotsgruppen - Natur & Erlebnis, Wein & Kulinarik, Kultur & Brauchtum, Sport & Bewegung sowie Wellness & Freizeit nutzen. Hier sind auch unsere Vermieter gefragt, denen wir natürlich jetzt noch mehr die Hand reichen!"

Alois Lang, Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel

Einer der wichtigsten Partner der Neusiedler See Card war und ist jetzt noch mehr der Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel und der Welterbe Naturpark Neusiedler See-Leithagebirge. Im Jahr des 25-jährigen Jubiläums des Nationalparks begrüßt auch Alois Lang, zuständig für Ökotourismus und internationale Zusammenarbeit, dass die Neusiedler See Card jetzt das ganze Jahr über genutzt werden kann: "Bei uns beginnt zwar jetzt so richtig die Saison, weil der Frühling praktisch schon um die Ecke schaut und sich immer mehr Zugvögel einfinden. Aber: Der Nationalpark und damit auch die Führungen gibt es das ganze Jahr über. Zu den unterschiedlichsten Themen. Somit ist es auch für uns wichtig, dass das wohl wichtigste 'Verbindungsstück' zu den Vermietern, eben die Neusiedler See Card, auch das ganze Jahr über gültig ist. Wir versprechen uns eine Menge und vor allem eine große Steigerung der Besucherzahlen in den Nebensaisonen. Schließlich haben wir mit Abstand die qualitativsten Naturführungen im Osten von Österreich. Vor allem auch die Schulen, die hier am See ihre Zelte aufschlagen, werden die ganzjährige Neusiedler See Card sehr schätzen..."

Franz Kast vom Weinwerk Burgenland

Franz Kast vom Weinwerk Burgenland in Neusiedl am See, ein Partner der ersten Stunde, ist ebenso überzeugt, dass die ganzjährige Gültigkeit der Neusiedler See Card einen enormen wirtschaftlichen Effekt hervorrufen wird: "Es ist von enormer Wichtigkeit, dass die Neusiedler See Card jetzt auch ganzjährig genutzt werden kann. Schließlich ist gerade die Zeit des jungen, frischen Weines, eine Zeit in der touristischen Nebensaison. Wir bieten ja als Partner der Card z.B. vier kostenlose Weinproben und weitere 5 Prozent bei den Einkäufen. Ich gehe davon aus, dass die Nutzung der Gästecard deshalb bei uns enorm steigen wird!"

Mag. Karl Wessely, Direktor nationale und internationale Kontakte und Sponsoring der Esterházy Betriebe

Dass auch die Kultur einen entsprechend breiten Raum findet, dafür sorgt die Neusiedler See Card ebenfalls. Der für Sponsoring und Kooperationen zuständige Geschäftsführer der Esterházy Betriebe, Karl Wessely, kann sich seine touristisch interessanten Einrichtungen ohne die Neusiedler See Card eigentlich nicht mehr vorstellen. Immerhin ist Esterhazy seit 2010 - also von Beginn an - ein begeisterter Partner der Card: "Neben den Besuchen der Schulklassen zu Lehrzwecken sind sicherlich jene Gäste, die mit der Neusiedler See Card zu uns kommen, in der Überzahl! Durch die jetzt ganzjährige Nutzbarkeit wird sich diese Anzahl wohl noch einmal signifikant erhöhen. Sowohl das Haydnticket wie auch der Besuch unseres Wein-Museums und unserer Sommer-Matineen (60 Prozent der 3.000 Matinee-Gäste kommen mit der Card) sind für Gäste, die nach Eisenstadt kommen, mit der Neusiedler See Card kostenlos. Für die Besucher ist die Card also von enormen Vorteil und auch wir profitieren davon, da neben der gesteigerten Besucherfrequenz in den nicht integrierten Ausstellungen auch eine Umwegrentabilität für das gesamte Schlossquartier mit seiner Gastronomie et cetera gegeben ist."

Infothek:

Ganzjährige Partner der Neusiedler See Card (Auszug)

* Öffentlicher Verkehr innerhalb der Region

* Führungen im Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel

* Führungen im Welterbe Naturpark Neusiedler See-Leithagebirge

* St. Martins Therme

* Kulturzentrum Eisenstadt

* Schloss Esterhazy Eisenstadt

* Weinmuseum

* Haydnticket

* Vinotheken

Weitere Infos zur Neusiedler See Card: http://www.neusiedlersee.com/nsc

Alles auf einen Blick unter: http://www.neusiedlersee.com

