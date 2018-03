DEWB platziert Kapitalerhöhung und stärkt Basis für strategische Neuausrichtung

Aussender: DEWB AG Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG

Fraunhoferstraße 1

07743 Jena

Deutschland Ansprechpartner: Marco Scheidler Tel.: +49 3641 31000-30 E-Mail: Website: www.dewb.de ISIN(s): DE0008041005 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate