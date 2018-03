ADHOC

Fr, 16.03.2018 21:50

Schumag AG: Mehrheit der Schumag-Aktien verkauft

Aachen (pta031/16.03.2018/21:50) - Der Vorstand der Schumag Aktiengesellschaft ("Schumag") ist von der CoDa Beteiligungs GmbH über Folgendes informiert worden:

Die bisherige Aktionärin Meibah International GmbH habe heute, am 16. März 2018, die Veräußerung ihrer sämtlichen Schumag-Aktien (2.183.164 Aktien, mithin rund 54,58 Prozent am Schumag-Grundkapital) an drei unabhängig voneinander handelnde Investoren, namentlich die CoDa Beteiligungs GmbH mit Sitz in Aachen, die Nomainvest S.A. mit Sitz in Eupen/Belgien und die ELR Vermögensverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Aachen, vereinbart. Der Vollzug dieser Transaktion, bei der keiner der drei Investoren einen Stimmrechtsanteil von 30 Prozent oder mehr an der Schumag erwerben werde, sei in den nächsten Tagen zu erwarten. Ferner sei beabsichtigt, dass mit Abschluss dieser Transaktion Herr Miaocheng Guo, Frau Yun Guo und Herr Vassilios Sevdalis ihre Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der Schumag niederlegen werden.

Aachen, 16. März 2018

Schumag Aktiengesellschaft

Der Vorstand

