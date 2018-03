15. März ist Tag der Rückengesundheit: Diese 7 Hormone sind an unseren Rückenschmerzen schuld

LEBEN

Do, 15.03.2018 08:35

Zürich (pts006/15.03.2018/08:35) - Die Fakten sprechen eine klare Sprache. Ein Drittel aller Europäer klagt über Rückenschmerzen. Der 15. März wurde daher als Tag der Rückengesundheit auserkoren, um zur aktiven Prävention von Rückenbeschwerden aufzurufen. Meist wird jedoch nur mit Schmerzmitteln dagegen angekämpft. "Aber dieser Kampf erweist sich als ein Kampf gegen Windmühlen, denn Schmerztabletten lindern nur die Symptome, ändern aber nichts an den Ursachen der körperlichen Beschwerden selbst. Gerade für Rückenschmerzen gilt, Bewegung ist wichtig und - was die wenigsten wissen: Eine ausgeglichene Balance von sieben Hormonen im menschlichen Körper, die die Beweglichkeit und den Rücken beeinflussen", so die Schweizer Hormonexpertin Christine Rosa Thanner.

Sie empfiehlt, bei Rückenproblemen auch einen Blick auf den körpereigenen Hormonhaushalt zu werfen und einen genauen Hormoncheck in Auftrag zu geben. "Aufgrund der Werte kann danach entschieden werden, wie ein effektives Hormon-Coaching aussehen muss, um die Hormone wieder in Gleichklang zu bringen." In ihren aktuellen Gratis-Webinaren zeigt die Expertin, wie wichtig Hormone für unsere Körpergesundheit sind: http://www.hormon-power.ch/seminare/online-seminar

Tägliche Rückenschmerzen - keine Seltenheit

In der Schweiz und in Deutschland leiden Millionen Menschen an Schmerzen im Rücken. Mal mehr, mal weniger. Für viele sind Rückenschmerzen sogar ein tagtägliches Problem, das sich auch negativ auf das gesamte Leben auswirkt. Christine Rosa Thanner: "Den besten Rat, den man Betroffenen geben kann: Nur ja nicht liegen bleiben. Bewegung ist wichtig, gerade bei Rückenproblemen. Wer rastet, der rostet - im wahrsten Sinn des Wortes. Was aber kaum bedacht wird, ist, wie wichtig die Ernährung und die darin enthaltenen Hormone für unseren Rücken sind. Das ist mein Spezialgebiet und ich habe durch Coaching und Optimierung der Ernährung, beziehungsweise der Hormone, schon vielen Menschen zu einem schmerzfreien Leben verholfen. Denn den Rückenschmerzen muss man als erstes auf den Grund gehen, Spurensuche machen, das heisst, die Ursachen erforschen. Schmerztabletten und Operation sind dabei die allerletzten Optionen. Hormone bestimmen unser ganzes Leben und damit auch die Beweglichkeit und das Schmerzempfinden unseres Rückens."

Am Tag der Rückengesundheit - die 7 wichtigsten Rückenhormone checken

a. Estriol baut die Knorpel auf. Nebstdem ist es für alle Schleimhäute zuständig. Aus meiner Erfahrung haben über 90 % meiner über 1000 Kunden einen katastrophal niedrigen Wert - wie Speicheltests zeigen. Diesen Estriolwert kann man erhöhen.

b. Estradiol und Progesteron sind für die Knochenzellen zuständig. Sie haben nebstdem viele andere Aufgaben wie Schlaf, Haut, Gehirnfunktionen, Energie, gesunde Brust und Prostata.

c. Testosteron ist wichtig für den Halteapparat, den Aufbau der Muskel. Testosteron ist zudem auch enorm wichtig für gesunden Herz-Kreislauf, Gehirn, Energie, Selbstwert.

d. Cortisol kämpft gegen entzündliche Prozesse - nebst vielen anderen Aufgaben - wie z. B. Energie, Stress, Libido, Schlaf.

e. DHEA: "Das-heilt-einfach-alles-Hormon" ist als Vorstufenhormon bei Testosteron und den Östrogenen beteiligt. Zudem ist es auch gegen Allergien, Unverträglichkeiten, Stress und Erschöpfung wichtig.

f. Auch Schilddrüsenhormone können beim Thema Rücken beteiligt sein.

Wer unter Problemen im Bereich des Rückens leidet sollte einen Hormon-Check durchführen lassen und das Hormon-Coaching bei der Hormonkommissarin Christine Rosa Thanner nutzen: http://www.hormon-power.ch/hormon-beratung

