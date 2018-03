Verband der Österreichischen Musikwirtschaft unterstützt zukünftige MusikmanagerInnen

MEDIEN

Di, 13.03.2018 11:40

Krems (pts022/13.03.2018/11:40) - Der Verband der Österreichischen Musikwirtschaft (IFPI Austria) stellt auch heuer wieder Teilstipendien für den Masterstudiengang Music Management an der Donau-Universität Krems zur Verfügung. Die Bewerbung zum Stipendium kann am Zentrum für Angewandte Musikforschung eingebracht werden. Die Stipendien werden nach sozialen Kriterien vergeben.

Der internationale Masterstudiengang "Music Management" startet am 8. Oktober 2018 zum 14. Mal und wendet sich sowohl an MitarbeiterInnen der Musikwirtschaft, Musikschaffende, MusikerInnen als auch an MusikpädagogInnen. Das Studium kann in fünf Semestern berufsbegleitend absolviert werden und schließt mit dem akademischen Grad "Master of Arts". Die Inhalte des Lehrangebots umfassen Projektmanagement, internationale Musikwirtschaft, General Management, Musik und Recht sowie Musik und Medien.

Musikmanagement-AbsolventInnen aus Krems gefragt

Der berufsbegleitende internationale Masterstudiengang Music Management ist der einzige seiner Art im deutschsprachigen Raum, entsprechend gefragt sind auch die AbsolventInnen dieses berufsbegleitenden Studiengangs, die heute leitende Positionen im Festivalbetrieb, im Orchestermanagement, in der Musikindustrie und in Unternehmen der Independent Szene einnehmen. Und für Musiker und Musikerinnen bedeuten die Netzwerke, die im Studium aufgebaut werden, oft den Einstieg in die Profikarriere.

