Di, 13.03.2018 07:00

Peach Property Group AG: Nomination von Kurt Hardt (Vorstand Kreissparkasse Biberach) für den Verwaltungsrat

Zürich (pta005/13.03.2018/07:00) - > Kurt Hardt ist Experte für den deutschen Finanz- und Immobilienmarkt

> Nominierung trägt der Positionierung der Peach Gruppe als Bestandshalter in Deutschland Rechnung

> Geplante Ausweitung des Verwaltungsrats von drei auf vier Mitglieder erfolgt im Zuge des dynamischen Wachstumskurses

Die Peach Property Group, ein auf Bestandshaltung in Deutschland spezialisierter Investor mit Fokus auf Wohnimmobilien, plant die weitere Stärkung der strategischen Führungsebene des Unternehmens und nominiert Kurt Hardt (52) als zusätzliches Mitglied für den Verwaltungsrat. Die Wahl des Gremiums durch die Aktionäre findet am 15. Mai 2018 anlässlich der Generalversammlung in Zürich statt. Kurt Hardt ist Vorstand der Kreissparkasse Biberach und ausgewiesener Kenner des deutschen Finanz- und Immobilienmarktes. Die Kreissparkasse Biberach ist Ankeraktionärin der Peach Property Group.

Reto Garzetti, Verwaltungsratspräsident der Peach Property Group, kommentiert: "Wir freuen uns, dass mit Kurt Hardt eine so kompetente Persönlichkeit mit umfassender Erfahrung im deutschen Markt für unseren Verwaltungsrat zur Verfügung steht. Wir versprechen uns davon wertvolle Impulse für die Entwicklung unseres Geschäfts und die fortgesetzte Ausweitung unseres Immobilienbestands in Deutschland. Wir sind bereits auf aktuell rund 7.000 Wohneinheiten dynamisch gewachsen. Die Expertise von Kurt Hardt haben wir bei der Unternehmensfinanzierung bereits schätzen gelernt. Nun positionieren wir uns für die nächsten Wachstumsschritte."

Die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats, der amtierende Präsident Reto Garzetti sowie Peter Bodmer und Dr. Christian De Prati, werden der Generalversammlung zur Wiederwahl für ein weiteres Amtsjahr vorgeschlagen. Das Gremium würde bei entsprechender Wahl durch die Aktionäre von drei auf vier Mitglieder erweitert. Damit passt die Peach Property Group ihre Führungsstrukturen dem beschleunigten operativen Wachstum an.

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer und Dr. Marcel Kucher, Chief Financial Officer

+41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

edicto GmbH, Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns

+49 69 90 55 05 52 | amuehlhaus@edicto.de

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in Deutschland und der Schweiz. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für moderne Wohnbedürfnisse, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab. Das Portfolio besteht aus renditestarken Bestandsimmobilien, typischerweise in B-Städten im Einzugsgebiet von Ballungsräumen. Daneben entwickelt die Gruppe Immobilien für den eigenen Bestand oder zur Vermarktung im Stockwerkeigentum. Im letzteren Bereich konzentriert sich die Gruppe auf A-Standorte und Objekte mit attraktiver Architektur und gehobener Ausstattung für einen internationalen Kundenkreis. Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation, über den Erwerb bis zum aktiven Asset Management und dem Verkauf oder Vermietung der Objekte.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Reto Garzetti (Präsident), Peter Bodmer sowie Dr. Christian De Prati.

Weitere Informationen unter http://peachproperty.com

