Mo, 12.03.2018 16:05

Navigator Equity Solutions SE: Navigator Equity SE informiert über beabsichtigte Neuausrichtung der Mehrheitsbeteiligung Victoria Real AG

Waalre (pta020/12.03.2018/16:05) - Waalre, den 12. März 2018 - Die Navigator Equity Solution SE berichtet über beabsichtige Neuausrichtung der an der Börse Düsseldorf notierten Mehrheitsbeteiligung Victoria Real AG.

Es ist geplant, die Gesellschaft in Black Pearl Digital AG um zu benennen und den Vorstand neu zu besetzen. Der gegenwärtige Vorstand Herr Robert Käss wird aus dem Vorstand ausscheiden, gleichzeitig bleibt die Navigator Equity Solutions SE Mehrheitsgesellschafter des Unternehmens.

Der neu zu berufende Vorstand Herr Dr. Florian Pfingsten plant, die Black Pearl Digital AG als Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft im Bereich wachstumsstarker Technologieunternehmen zu positionieren. Dabei wird das Unternehmen auf die zukunftsträchtigen Bereiche "Digital Transformation", "Fintech" und "Digital Assets" fokussieren. Ziel der Black Pearl Digital AG ist es, die betreuten Portfoliounternehmen neben der reinen Bereitstellung von Finanzierungsmitteln auch operativ, insbesondere bei der Umsetzung von strategischen und finanzorientierten Themen, tatkräftig zu unterstützen.

Herr Dr. Pfingsten bringt an dieser Stelle langjährige Erfahrung im Venture Capital und Private Equity Bereich, sowie in der Führung börsennotierter Unternehmen mit. Es ist weiter beabsichtigt, die Umfirmierung der Gesellschaft, sowie gegebenenfalls weitere Veränderungen in Vorstand und Aufsichtsrat zügig umzusetzen, um den Außenauftritt der Victoria Real AG an die neue strategische Ausrichtung anzupassen.

Die Gesellschaft plant zeitnah die Einladung zu einer außerordentlichen Hauptversammlung, um die entsprechenden Satzungsänderungen von den Aktionären beschließen zu lassen.

Die Navigator Equity Solution SE bündelt somit zukünftig Ihre Beteiligungsaktivitäten an zukunftsträchtigen und wachstumsstarken Technologien in der Black Pearl Digital AG.

