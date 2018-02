ADHOC

Fr, 23.02.2018 15:20

Unternehmens Invest AG: UIAG - Erwerb von Beteiligung an Kautex Holding GmbH abgeschlossen

Wien (pta021/23.02.2018/15:20) - 22. Februar 2018 - Wie bereits in der Ad-hoc Mitteilung vom 18. Jänner 2018 berichtet, hat die Plastech Beteiligungs GmbH - an der die Unternehmens Invest AG indirekt beteiligt ist - den Erwerb von 74,9% Beteiligung an der Kautex Holding GmbH, Bonn, vereinbart. Nach Zustimmung der Kartellbehörden wurde das Closing der Transaktion mit heutigem Tag zum Abschluss gebracht. Im Rahmen dieser Transaktion wurden von der UIAG nunmehr insgesamt 13,4 mEur in Form von Eigenkapital und nachrangigen Gesellschafterdarlehen investiert.

