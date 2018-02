ADHOC

Do, 22.02.2018 14:45

BKS Bank AG: Signifikant positive Entwicklung des Jahresergebnisses erwartet / Unterbrechung öffentlicher Wertpapierangebote

Klagenfurt (pta026/22.02.2018/14:45) - am 22. Februar 2018 - Der Vorstand erwartet - auf Basis vorläufiger, nicht geprüfter Daten - ein Konzernergebnis (Konzernjahresüberschuss nach Steuern) zum 31.12.2017 in Höhe von 68,0 Mio. EUR. Im Vergleich zum Konzernergebnis zum 31.12.2016 würde dies einen Anstieg um rund 47,3 % bedeuten.

Ursachen für die signifikant positive Entwicklung waren zum Teil der Wegfall von Sondereffekten, die das Vorjahr belastet haben, wie insbesondere die Einmalzahlung auf die Stabilitätsabgabe, und die gute Konjunktur im Jahr 2017, die sich positiv auf die operative Geschäftsentwicklung ausgewirkt hat. Ein überaus positiver Zuwachs zeigt sich auch bei den Erträgen bei den at Equity einbezogenen Unternehmen. Zudem konnte die Risikovorsorge stark reduziert werden. Die endgültigen und geprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 wird die BKS Bank AG voraussichtlich am 04. April 2018 bekanntgeben und veröffentlichen.

Aufgrund dieser signifikanten positiven Erwartungen unterbricht die BKS Bank AG ihr seit 29. Jänner 2018 laufendes öffentliches Angebot von bis zu 3.303.300 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stamm-Stückaktien (junge Aktien) im Zuge ihrer Kapitalerhöhung, sowie sämtliche unter dem Basisprospekt vom 06. April 2017 begebenen Anleiheemissionen.

Die BKS Bank AG beabsichtigt das Angebot für junge Aktien und sämtliche Anleiheemissionen so rasch wie möglich fortzusetzen, nachdem sie entsprechend ihrer kapitalmarktrechtlichen Verpflichtungen Nachträge zum am 26. Jänner 2018 veröffentlichten und gebilligten Aktienprospekt sowie zum am 06. April 2017 veröffentlichten und gebilligten Basisprospekt erstellt und bei der Finanzmarktaufsicht (FMA) zur Billigung eingereicht hat. Der Nachtrag zum am 26. Jänner 2018 gebilligten Aktienprospekt wird nach Maßgabe des Kapitalmarktgesetzes (KMG) dem Publikum auf der Website der Gesellschaft unter "www.bks.at" unter dem Menüpunkt "Über uns" / "Investor Relations" / "BKS Bank-Aktie" / "Kapitalerhöhung 2018" kostenlos zur Verfügung stehen; der Nachtrag zum am 06. April 2017 gebilligten Basisprospekt auf der Website der Gesellschaft unter "www.bks.at" unter dem Menüpunkt "Über uns" / "Investor Relations" / "Anleiheemissionen". Beide Nachträge liegen zudem am Sitz der BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt kostenlos auf.

Rückfragehinweis:

BKS Bank AG

Abteilung Vorstandsbüro

Mag. Herbert Titze

Tel.: 0463 5858-120

E-Mail: herbert.titze@bks.at

Disclaimer:

Diese Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der BKS Bank AG dar. Ein Angebot von Stamm-Stückaktien der BKS Bank AG wird ausschließlich durch und auf Grundlage des am 26. Jänner 2018 gebilligten Aktienprospekts sowie des noch dazu zu veröffentlichenden 1. Nachtrag erfolgen. Ein Angebot von Anleihen der BKS Bank AG wird ausschließlich durch und auf Grundlage des am 06. April 2017 gebilligten Basisprospekts sowie des noch dazu zu veröffentlichenden 1. Nachtrag erfolgen. Die Prospekte sowie die dazu ergehenden Nachträge sind - wie oben im Text der Meldung beschrieben - auf der Website der BKS Bank AG unter www.bks.at veröffentlicht sowie bei der BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt, und bei der Oberbank AG, Untere Donaulände 28, 4020 Linz, während üblicher Geschäftszeiten auf Anfrage kostenlos erhältlich.

