ADHOC

Di, 20.02.2018 14:05

Baden (pta023/20.02.2018/14:05) - In Abänderung des am 01.12.2017 ad hoc veröffentlichen Planes, die Einbeziehung der Aktien der EAG (ISIN AT0000908157) in den Dritten Markt an der Wiener Börse mit 21.03.2018 zu beenden, hat die EAG anlässlich der heute stattgefundenen Hauptversammlung beschlossen, diese Einbeziehung erst mit 28.12.2018 zu beenden.

Der Umtausch der Inhaber- in Namensaktien soll im Laufe des Jänner 2019 erfolgen.

Rückfragehinweis: EAG-Beteiligungs Aktiengesellschaft, 2500 Baden, Erzherzog Rainer-Ring 23, www.eag-bag.com, z.H. des Vorstandes Mag. Dieter Cech.

(Ende)