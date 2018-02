Managers' transactions announcement according to article 19 MAR

Vienna (pta017/16.02.2018/12:50) - Announcement

1 Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated

a) Name Mag. Dr. Wilhelm Rasinger

2 Reason for the notification

a) Position/status Member of the Supervisory Board

b) Initial notification

3 Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name S IMMO AG

b) LEI 5299001QKV44IT3WPL26

4 Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument Share

Identification code AT0000652250

b) Nature of the transaction Purchase of shares

c) Price(s) Volume(s)

14,10 457

14,10 143

14,10 720

14,10 500

14,10 180

14,02 208

14,02 215

14,02 231

14,02 34

14,02 25

14,02 223

14,02 208

14,02 219

14,02 268

14,02 205

14,02 164

d) Aggregated price Aggregated volume

14,06 4000

e) Date of the transaction 14.02.2018 UTC+1