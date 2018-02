LEBEN

Mi, 14.02.2018 15:00

Neusiedl am See (pts027/14.02.2018/15:00) - Seit einiger Zeit verfügt die St. Martins Therme & Lodge in Frauenkirchen am Neusiedler See über eine öffentliche Bus-Haltestelle direkt vor dem Eingang der Tagestherme! Das ist perfekt für all jene, die schon entspannt zur Thermen-Erholung anreisen möchten. Öffentlich nämlich, günstig und umweltfreundlich! Davon profitieren sowohl die Thermengäste, wie auch die Thermenbetreiber.

Geschäftsführer Klaus Hofmann spricht zudem von einer "win-win"-Situation für Mensch und Natur! Was am Rande des Nationalparks Neusiedler See-Seewinkel ja auch wirklich tieferen Sinn hat. Ideal ist die direkte öffentliche Anbindung nicht nur für Anreisende aus der näheren Umgebung und aus den Orten rund um den Neusiedler See, sondern sogar für Thermenfans aus Wien. Denn der Bus mit der Nummer 293 fährt auch die Bahnhöfe etwa in Frauenkirchen, St. Andrä am Zicksee oder Wallern im Burgenland an. Übrigens immer samstags, an Sonn- und Feiertagen. An den wichtigsten Thermentagen eben.

Und weil die öffentliche Anreise von der St. Martins Therme & Lodge überhaupt gefördert wird, werden Lodge-Gäste, die per Bahn anreisen als besonderes Service des Hauses auch an allen anderen Tagen kostenlos vom Bahnhof Frauenkirchen abgeholt!

Alles auf einen Blick unter http://www.neusiedlersee.com oder http://www.stmartins.at

(Ende)