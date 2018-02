HIGHTECH

Wien (ptp019/14.02.2018/11:30) - Speech Processing Solutions, die globale Nr. 1 bei professionellen Diktierlösungen, hat die neueste Version ihrer professionellen Diktierlösung auf den Markt gebracht. "Philips SpeechExec Pro" Workflow-Software Version 10, so ihre exakte Bezeichnung, punktet durch vollständige Integration von Spracherkennung. Die am PC oder Notebook installierte Software unterstützt professionelle Nutzer von Diktierlösungen durch eine nahtlose Übertragung von Sprache zu Text. Damit werden gesprochene Briefe, Aktennotizen und Protokolle eins-zu-eins in Text verwandelt, der nahtlos weiterverarbeitet werden kann.

Die Zielgruppen für dieses Softwareprodukt finden sich in den verschiedensten Branchen. Besonders maßgeschneidert ist die neue Workflow-Software für Anwälte, die von einem speziell für das österreichische Rechtswesen konzipierten Fachvokabular profitieren, das optional erworben werden kann. Auch für Benutzer im Gesundheitswesen gibt es eine an die Branche angepasste Lösung. Damit reflektiert Speech Processing Solutions die Bedürfnisse seiner stärksten Benutzergruppen, deren Branchentermini doch einzigartig sind.

Professionelle Spracherkennung integriert

"Es ist das erste Mal, dass wir eine professionelle Spracherkennung direkt in unsere Diktier-Workflow-Software integrieren. Das macht uns zu dem einzigen Anbieter am Markt, der komplette Sprache-zu-Text-Lösungen aus einer Hand anbietet", erklärt Dr. Thomas Brauner, Geschäftsführer von Speech Processing Solutions. Die Spracherkennungssoftware stammt von Nuance, dem internationalen Marktführer für Software zur Erkennung von Sprache. "Die integrierte Spracherkennung ermöglicht eine sofortige Umwandlung von Sprache zu Text und erzielt dabei höchst akkurate Ergebnisse", fügt er hinzu.

Spracherkennung, die mitlernt

Die integrierte Spracherkennungssoftware ist in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch und Spanisch inkludiert* und funktioniert profilgebunden. Das bedeutet, dass sie sich an den jeweiligen Nutzer anpasst. Dr. Brauner erklärt: "Die Software lernt laufend neue Wörter und Redewendungen dazu. Dadurch werden die Resultate der Spracherkennung perfektioniert und Abläufe nahtloser gestaltet." Für Autoren besteht auch die Möglichkeit, ihr bestehendes Vokabular und zuvor gespeicherte Befehle in die Software hochzuladen.

Höchste Flexibilität für unterschiedliche Ansprüche

Autoren können ihr individuelles Sprachprofil in der neuen Version der Software auf unterschiedlichen Arbeitsplätzen verwenden, was eine weitere große Neuerung der Version 10 von "Philips SpeechExec Pro" darstellt. "Einer der Hauptvorteile von 'SpeechExec Pro 10' besteht darin, dass individuelle Benutzerprofile auf mehr als einem Computer installiert werden können, was Autoren flexibler macht und mobiles Arbeiten erleichtert," erklärt Dr. Brauner.

Für Anwälte stellt Philips ein eigens in Österreich konzipiertes und erstelltes Fachvokabularium zur Verfügung, das direkt in die "SpeechExec Pro" eingespielt werden kann. Benutzer im Gesundheitswesen wählen die "SpeechExec Pro 10"-Variante ohne integrierte Spracherkennung; die "Dragon Medical Practice Edition" von Nuance (optional) hilft ihnen, ihr medizinisches Fachvokabular zu implementieren. Die Kombination von "SpeechExec Pro 10" und "Dragon Medical Practice Edition" ist die ideale Lösung für Ärzte, die ihre Befunde sprechen statt schreiben und somit effizienter und patientenorientierter arbeiten wollen.

Mobiles Arbeiten einfach gemacht

Jene, die gerne von unterwegs arbeiten, können ihre Diktate direkt mittels Philips Diktier-Recorder-App aufnehmen und an die "Philips SpeechExec"-Software senden. In Kombination mit der Plattform "Philips SpeechLive" können Autoren zusätzlich vom "Philips SpeechLive"-Schreibservice profitieren. Dieser ermöglicht das Senden von Aufnahmen an professionelle Transkriptionisten, die einem von Philips zertifizierten Schreibbüro angehören und die Verschriftlichung übernehmen. Auch komplexe Dokumente können auf diese Weise in Text umgewandelt werden. "Der 'Philips SpeechLive'-Schreibservice ist perfekt für jene Personen geeignet, die keinen eigenen Assistenten haben oder die Kapazitäten ihres Backoffice - temporär oder dauerhaft - erweitern wollen", fügt Dr. Brauner hinzu. Im Rahmen eines kostenlosen 30-tägigen Tests von "Philips SpeechLive" können sich Interessierte selbst ein Bild von den Vorteilen dieses Service machen. Mehr Informationen gibt es auf: http://www.speechlive.com

Die neue Version der Workflow-Software "Philips SpeechExec Pro 10" unterstützt die aktuellen Philips Diktiergeräte und -mikrophone und kann nun ebenfalls 30 Tage lang kostenlos getestet werden: SpeechExec Pro Diktier- und Spracherkennungssoftware.

*Integrierte Spracherkennung ist nur in den Produkten der PSE-Serie enthalten.

Weitere Informationen zu Philips Dictation finden Sie unter: http://www.philips.com/dictation

Über Speech Processing Solutions

Speech Processing Solutions ist der weltweit führende Anbieter bei professionellen Diktierlösungen. Das Unternehmen wurde 1954 als Teil von Philips in Österreich gegründet und ist seit über 60 Jahren die treibende Kraft bei innovativen Sprache-in-Text-Lösungen. Das Unternehmen hat bahnbrechende Produkte wie das mobile Philips SpeechAir, das Philips Pocket Memo Diktiergerät, das Philips SpeechMike Premium USB-Diktiermikrofon und die Philips Diktier-Recorder-App für Smartphones entwickelt und wird damit seinem Anspruch von Exzellenz und ausgezeichneter Qualität gerecht. Dank der neuesten Innovation, Philips SpeechLive, die als cloudbasierte Workflowlösung konzipiert ist, werden Diktate und Aufnahmen schneller und bequemer als je zuvor. Die maßgeschneiderten Angebote und Produkte von Speech Processing Solution helfen professionellen Anwendern, Zeit und Ressourcen zu sparen und mit maximaler Effizienz zu arbeiten.

