ADHOC

Mo, 12.02.2018 19:00

Hamburg (pta017/12.02.2018/19:00) - Tyros AG: Erwerb von ca. 27% an der NEXT GEN GIFTING INC. gegen Ausgabe neuer Aktien

- Tyros AG wird Beteiligungsgesellschaft für Unternehmen im Bereich Krypto und Blockchain - Unternehmen

- Barkapitalerhöhung geplant

- Neubesetzung des Aufsichtsrats

Hamburg, 12. Februar 2018 - Die Tyros AG (ISIN DE000A2AAB74 / WKN A2AAB7) hat heute eine Beteiligung von ca. 27% an der NEXT GEN GIFTING INC., Williamstown (USA), erworben. NEXT GEN GIFTING INC. entwickelt eine Plattform für physische und digitale Geschenkkarten denominiert in Kryptowährungen. Der Erwerb der Beteiligung erfolgt gegen Ausgabe von 302.500 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie. Das bestehende genehmigte Kapital der Gesellschaft wird zu diesem Zweck vollständig ausgenutzt.

Mit dieser Maßnahme geht eine Änderung der Unternehmensstrategie der Tyros AG einher. Die Gesellschaft wird zu einer Beteiligungsgesellschaft im Bereich Krypto- und Blockchain-Unternehmen entwickelt. Der Erwerb der Beteiligung an der NEXT GEN GIFTING INC. stellt einen wichtigen ersten Schritt zur Umsetzung dieser Strategie dar. Weitere Beteiligungen werden derzeit verhandelt und befinden sich in fortgeschrittenen Verhandlungsstadium.

Vorstand und Aufsichtsrat planen, kurzfristig eine Hauptversammlung einzuberufen, auf der Beschluss über eine Barkapitalerhöhung um bis zu nominal EUR 5.324.000, durch Ausgabe von bis zu EUR 5.324.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie gefasst werden soll. Den Aktionären wird das Bezugsrecht gewährt. Mit dieser Maßnahme sollen Mittel für den Ausbau des Beteiligungsportfolios eingeworben werden. Der Gegenstand des Unternehmens soll an die neue Unternehmensstrategie angepasst werden.

Durch Beschluss des Amtsgerichts Hamburg vom 29. Januar 2018 wurden die Herren Andrew Brandt und Paul ffolkes Davis zu Mitgliedern des Aufsichtsrats bestellt, nachdem Herr Magsamen und Frau Shtro ihre Ämter zum 31. Dezember 2017 niedergelegt hatten. Der Aufsichtsrat ist damit wieder mit drei Mitgliedern besetzt.

Kontakt:

Gunnar Binder

Vorstand

Tyros AG

Schopenstehl 22, 20095 Hamburg

Tel: +4940 679 580-53

