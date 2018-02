Aussender: Uzin Utz AG

Dieselstraße 3

89079 Ulm

Deutschland Ansprechpartner: Sandra Ruf Tel.: +49 731 4097-416 E-Mail: Website: www.uzin-utz.de ISIN(s): DE0007551509 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin