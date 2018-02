A-ROSA: Die Top 3 der romantischsten Orte am und auf dem Fluss

LEBEN

Rostock (pts007/12.02.2018/10:15) - Es ist wenig überraschend, dass Blumen das häufigste Geschenk am Valentinstag sind. So schenken laut einer Forsa-Umfrage aus dem Jahr 2017 über 60 Prozent der Befragten am liebsten Blumen. An Bord der A-ROSA Schiffe geht dies auch ohne Valentinstag. Denn bei jeder Einschiffung werden die Gäste mit einer roten Rose von der Crew begrüßt. Neben der Rosen-Romantik haben auch einige Fahrtgebiete, die von den elf A-ROSA Schiffen bereist werden, einen hohen Romantik-Faktor. Die Top 3 der romantischsten Orte am und auf dem Fluss hat die Reederei zusammengestellt.

1. Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck

Wo anders lässt sich das sanfte Dahingleiten besser genießen als auf dem Sonnendeck? Das Deck bietet - je nach Schiff - Platz für Sonnenliegen, Swimmingpool und einen Restaurant-Außenbereich. Und damit viel Potenzial für romantische Stunden wie etwa beim Sundowner mit Aussicht auf die Flusslandschaft oder unverstelltem Blick auf den Sternenhimmel. Ein besonders schöner Platz an Bord von A-ROSA VIVA, A-ROSA AQUA und A-ROSA BRAVA: der direkt am Bug gelegene Whirlpool.

2. 36 Kilometer wie auf der Postkarte

Über die Wachau lässt sich viel Mystisches und Historisches erzählen. Vor allem aber lädt das schmale, 36 Kilometer lange Tal zum Träumen ein. Gerade dann, wenn im Frühjahr die Marillengärten blühen. Am westlichen Eingang zur Kulturlandschaft auf einem Felsplateau liegt das Stift Melk, das mit seinen Prunksälen wie dem Marmorsaal, der Bibliothek sowie der Aussicht auf das Donautal seine Besucher fasziniert. Vier A-ROSA-Schiffe bereisen die Donau auf 14 unterschiedlich langen Routen. Die längste Strecke führt bis zum Donaudelta.

3. Frankreich, mon amour

Romantische Orte gibt es überall auf der Welt. Aber nur eine Metropole trägt den Titel "Stadt der Liebe". Vielleicht weil es hier besonders viele romantische Plätze gibt. So befindet sich im Pariser Bezirk Montmatre "Le mur des je t'aime". Zwei Künstler haben auf einer Mauer die Worte "Ich liebe Dich" in fast 300 verschiedenen Sprachen festgehalten. Acht unterschiedlich lange Reisen auf der Seine mit Ein- und Ausschiffung in Paris bietet die A-ROSA Flussschiff GmbH in der kommenden Saison an. Darunter erstmals die 9-Nächte-Reise "Seine Intensive" sowie die 7-Nächte Reise "Seine Gourmet".

Apropos, wenn es um das perfekte Valentinstagsgeschenk geht, so gehen Wunsch und Wirklichkeit manchmal auseinander. Denn auf Platz eins der meistgewünschten Geschenke landet, laut einer Umfrage von Statista aus dem Jahr 2016, ein gemeinsamer Urlaub. Wer noch das perfekte Präsent sucht, der findet weitere Informationen im Reisebüro, über das A-ROSA Service-Center unter der 0381-202 6001 oder auf https://www.a-rosa.de . Begleitendes Pressematerial ist auf https://www.a-rosa.de/presse abrufbar.

