Cristiano Ronaldo und J.R. Dos Santos siegen beim Prémio 5 Estrelas

Mi, 07.02.2018 13:45

Lissabon/Münster (pts020/07.02.2018/13:45) - Während Cristiano Ronaldo im Januar den Prémio 5 Estrelas als "Sportler des Jahres" gewann und Salvador Sobral, der Gewinner des 2017 Eurovision Song Contest, als "Sänger des Jahres" gekürt wurde, gewann Portugals Bestsellerautor Nr. 1, J.R. Dos Santos, den Titel als bester "Autor des Jahres" bereits zum dritten Mal in Folge: https://premio.cinco-estrelas.pt/vencedor/jose-rodrigues-dos-santos

Der Prémio 5 Estrelas wird in diversen Kategorien als Ergebnis einer Umfrage verliehen, in der die Öffentlichkeit alljährlich über die besten Künstler des Landes abstimmt. 2018 ging der Preis als "Bester Autor Portugals" einmal mehr klar und deutlich an J.R. Dos Santos. Er schrieb unter anderem den Wissenschaftsroman "Das Einstein Enigma", der weltweit bereits mehr als eine Million mal verkauft wurde und im März 2017 endlich auf Deutsch erschienen ist. Im März 2018 erscheint der Folgeroman "Der Schlüssel des Salomon", ein spannungsgeladener Thriller um Quantenphysik und das menschliche Bewusstsein.

J.R. Dos Santos in Leipzig

Im März kommt der portugiesische Starautor wieder zur Leipziger Buchmesse nach Deutschland. Folgende Termine für Autorengespräche stehen bereits fest:

- 15.3. ab 18 Uhr in der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg im Hallischen Saal

- 16.3. von 21 bis 22 Uhr im soziokulturellen Zentrum naTo in Leipzig

- 17.3. von 11 bis 11.30 Uhr auf der Leipziger Buchmesse am Forum Literatur "buch aktuell" in Halle 3 / E401

- 17.3. von 11:45 Uhr signiert der Autor seine Bücher in Halle 2 / H209.

Vereinbaren Sie einen Interviewtermin mit J.R. Dos Santos am 16./17.3. und fordern Sie vorab ein Rezensionsexemplar an.

