Mi, 31.01.2018 12:30

Lauf (pta027/31.01.2018/12:30) - Die Jost AG erzielte im Geschäftsjahr 2017 Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt 1,282 Mio. EUR.

In Summe liegen die Erlöse damit unter den kommunizierten Planzahlen. Wesentliche Ursache sind nicht realisierte Umsätze im Geschäftsfeld Kanzleivermittlung. Zum einen sind hier erwartete Abschlüsse nicht zustande gekommen, zum anderen können eine Reihe von Projekten erst in den Anfangsmonaten des neuen Jahres abgerechnet werden.

Weiter erfreulich entwickelt hat sich der Geschäftsbereich Personalvermittlung. Trotz leergefegter Märkte und fehlender Fachkräfte gelang ein Erlöswachstum um 7 %. Der neu installierte und sich noch im Aufbau befindliche Bereich, Vermittlung von kleinen und mittleren Unternehmen bei Nachfolgethemen, konnte kostendeckend gehalten werden. Mit einem Ergebnis von 147 TEUR vor Steuern und einem Jahresüberschuss von 101 TEUR nach Steuern blieb auch der Ertrag unter den geplanten Zahlen.

Dennoch wird der Vorstand in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat der Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 30 Cent je Aktie vorschlagen.

Die Ausschüttung wird aus dem steuerlichen Einlagenkonto vorgenommen. Die wieder sehr soliden Bilanzverhältnisse mit einer Eigenkapitalquote von gut 75 % und hohen Liquiditätsreserven, aber auch die positiven Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr 2018, tragen diesen Vorschlag.

Auf Basis des gut gefüllten Auftragsbuches erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 über alle Geschäftsfelder hinweg Erlöse von 1,5 Mio. EUR bei verbessertem Ergebnis.

Die Jost AG mit Sitz in Lauf bei Nürnberg ist ein Dienstleistungsunternehmen im M&A-Geschäft. Seit 1996 makelt das Unternehmen Steuerberatungskanzleien im gesamten Bundesgebiet und Österreich. Die Jost AG ist seit 1999 börsennotiert.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an die Investor Relations Abteilung der Jost AG. Sie erreichen uns telefonisch unter 09123/179-142 oder via mail an info@jost-ag.com.

